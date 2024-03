Speciální bankovka vytištěná k oslavě 50. narozenin hokejové legendy Jaromíra Jágra

Share on Facebook

Přední strana bankovky zobrazuje tvář legendy českého ledního hokeje v kompletní výstroji s helmou a dresem s číslem 68. Za ním je český lev a česká vlajka. Přitom části bankovky, jejichž hodnota je obvykle uvedena, nesou číslo 50, což je o něco nižší než skutečná hodnota prodávaného kusu za 2 490 Kč. V pondělí, v předvečer jeho narozenin, uspořádali zástupci Českých dukátů, STC i samotná hokejová hvězda k projektu speciální tiskovou konferenci, kde Jágr vtipkoval, že se mu volba image líbí, protože díky ní vypadá mladší. „Vypadá to hezky. Vypadám díky tomu mnohem lépe než teď, což bylo pravděpodobně, když mi bylo asi 35 a měl jsem ještě dlouhé vlasy.“ Foto: Michel Gamrit, ČTK „Rád bych také řekl, že jsem velmi šťastný a považuji za velkou čest být součástí takového projektu. Myslím, že to bude jedna z mála věcí, které mi zůstanou i po mém odchodu.“ „Přemýšlel jsem o tom. Možná jsou sportovci vyobrazeni na sběratelských kartách, známkách nebo mincích, ale pokud jde o bankovky, myslím, že jsem vedle Václava Havla jediný v této zemi (smích).“ Bankovku navrhla oceňovaná tiskařka a ilustrátorka Eva Hačková, která již v minulosti pracovala na pamětních bankovkách, jako je ta s vyobrazením prvorepublikového ministra financí Aloise Racina. „Musím říct, že jsem zprvu váhal, když jsem dostal nabídku navrhnout tuto novou bankovku, protože je to první suvenýr, o který jsem byl požádán, abych vyrobil někoho, kdo je stále naživu, plný zdraví a energie. Ale od r. je to rodák z Kladna stejně jako já, věděl jsem, že to musím udělat. READ Česká centrální banka opět zvýšila úrokové sazby Jaromír Jágr|Fotografie: Ondrej Tomš, Radio Prague International

Na rubové straně bankovky Hašková zachytila ​​pražské oslavy, které by přivítaly české hokejisty včetně Jágra po jejich nejslavnějším vítězství na zimních olympijských hrách v Naganu 1998 a také v době „zlatého hattricku“ z roku 1999. -19. 2001, kdy tým vyhrál tři světové série v řadě. Pod obrázkem je slogan „Pride and Honor is Victory“.

Bankovky budou vytištěny ve čtyřech sadách po 2500 kusech. Lze jej zakoupit na webových stránkách www.50jagr.cz. Nicméně alespoň prozatím je bankovka již vyprodána.

Pokud jde o samotnou hokejovou hvězdu, řekl, že to oslaví tím, že bude sledovat zápas české hokejové reprezentace proti Švýcarům na zimních olympijských hrách v Pekingu. To možná nebyl nejlepší začátek jeho jubilejních narozenin. Češi prohráli 2:4 a nepostoupili do čtvrtfinále – nejhorší výsledek v dosavadní olympijské historii českého ledního hokeje.