„Peru“ od Fireboy DML je nejoblíbenější písní v Nigérii

Už je to rok, co hudební streamovací gigant, spotify, která byla uvedena na 40 nových trhů po celém kontinentu, včetně Nigérie. Od uvedení uvedli, že průměrný počet streamujících umělců na uživatele vzrostl o 60 procent, zatímco nigerijští hudební fanoušci vytvořili 1,3 milionu seznamů skladeb vytvořených uživateli.

Vysílací gigant, který slaví své první výročí v Nigérii, odhalil, jak fanoušci v pondělí streamovali nigerijskou hudbu lokálně i globálně.

Prozradili, že nejoblíbenější skladbou v Nigérii je peruánská píseň Fireboy DML, následovaná Monalisou od Lojaye a Sarze, dále Feeling od Buju a na třetím místě LADIPOE.

Omah Lay’s Understand byl čtvrtým nejstreamovanějším singlem, přičemž High od Adekunle Gold uzavíral prvních pět místních hitů.

Nigerijští umělci ovládli místní hudební scénu, přičemž WizKid, Burna Boy, DaVido, Buju (nyní známý jako BNXN) a Olamide trumfl pět nejlepších streamovaných místních umělců.

Někteří místní umělci našli reproduktor pro svou práci, hlavním zdrojem místních umělců jsou Ckay, následovaný WizKid, pak Burna Boy.

Thames je čtvrtým největším tuzemským umělcem na export a pan Eazy se blíží první pětce.

Z deseti vyvezených skladeb je devět spoluprací s místními a mezinárodními tvůrci hitů – důkaz, že nigerijská hudba přitahuje celosvětovou popularitu. Love Nwantiti od CKay je nejexportovanějším singlem, následuje Essence, spolupráce mezi WizKid a Tems.

Další je remix Love Nwantiti and Essence od CKay a WizKid s mezinárodními umělci jako Justin Bieber, DJ Yo a Axel.

Většina her pro exportované písně pocházela ze zemí, jako je Česká republika, Indie, Kanada, Ghana, Maroko, Tanzanie a Spojené království.

mluvící čísla

Od jejího spuštění bylo tvůrci na platformu Spotify přidáno 20 935 skladeb. To řadí Nigérii na druhé místo za Pákistán a Keňu na třetí místo.

Playlist Spotify, který Nigerijci na seznamech vytvořených uživateli nejvíce milují, je Hot Hits Naija, který zobrazuje Nigerijce milující místní hudbu.

Lagos, hlavní město zábavy Nigérie, stále dostojí svému titulu nejlepšího města, ze kterého se Nigerijci hrnou. Další města jsou Kano, FCT, Niger a Rivers.

The Goya Menor obsadili první místo v seznamu začínajících umělců, zatímco nejoblíbenějším místním žánrem je Afropop z Nigérie.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Seznam skladeb PT Music: 25 nejlepších nigerijských písní roku 2021

Po celém světě roste také popularita nigerijské hudby. Údaje o původních druzích vyvážených do celého světa odhalují, že 30 procent nigerijského Alte se vysílá ve Spojených státech, přičemž za poslední rok došlo k nárůstu o více než 200 procent. Kromě toho se více než 40 procent Afropopu z Nigérie vysílá v USA, Velké Británii a Francii.

Podívejte se na úplný seznam níže:

Nejvíce streamovaní nigerijští umělci

WizKid

Hořící chlapec

Davide

pogo

olamid

Fireboy DML

joyboy

reklamy



časy

Rima

ehm lai

Nejvíce streamované nigerijské písně

Peru – Fireboy DML

Mona Lisa – Lugay, SARS

Pocit – Buju, LADIPOE

Chápu – jeho matka ne

Vysoká – Zlatá Adekunle

Bounce – Roger

Krvavý Samaritán – Era Star

Zahraničí – Bogo

Sip – Joeboy

Svatý otec – Mallorcon, viktoriánský

Nejlepší exportující nigerijští umělci

JKAY

WizKid

Hořící chlapec

časy

Pane Easy

Davide

Rima

joyboy

Fireboy DML

ehm lai

Nejlepší exportované nigerijské písně

Love Nuantity – CK

Essence – Wizkid, Temže

Love Nwantiti – CKay, DJ Yo!, AX’EL

Essence – Justin Bieber, Thames, Wizkid

Milujte Nwantiti – CKay, Joeboy a Kuami Eugene

Love Nuantity – Ckay, ElGrandeToto

Místo – Burna Boy, Dave

Nikdo – DJ Neptun, Joeboy, pan Eazi

Loved By You – Burning Boy, Justin Bieber

Falling in Love with You – Blaq Jerzee, Harmonize, Mr. Snadný

Začínající umělci / začátečníci

Gioia Minor

mrholení

Logay

Psychologicky YP

SGaWD

Klenoty

Riya Shun

vítězství

Dai verš

Zvuky

Nejlepší místně spravované seznamy skladeb Spotify.

Žhavé hity Naija

Africké teplo

Gebedo

Dopravní zácpa Naija

Dnešní hlavní události

Afropop

Dai party!

Babylon

Nové písně Friday Naeija

Hymna afro party.