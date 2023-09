Indická víza pro občany Pobřeží slonoviny, Česka, Džibutska, Dominiky a Salvadoru

tisková zpráva Zveřejněno 31. srpna 2023

Indické vízum pro občany Pobřeží slonoviny

S rostoucí popularitou země mezi mezinárodními turisty vytvořily úřady India Online Visa, aby zjednodušily proces žádosti o vízum. S rostoucí popularitou země mezi mezinárodními turisty vytvořily úřady India Online Visa, aby zjednodušily proces žádosti o vízum. Občané Pobřeží slonoviny mohou požádat o indická e-víza. Od roku 2014 indická vláda umožnila online žádosti o e-víza z více než 169 zemí. V závislosti na vašem důvodu cestování, ať už jde o turistiku, návštěvu přátel, obchodní nebo lékařskou péči, má Indie co nabídnout. Indická elektronická víza. Indické e-turistické vízum je platné jeden měsíc, jeden rok nebo pět let. Ti, kteří chtějí navštívit příbuzné nebo přátele v Indii, mohou požádat o indické e-turistické vízum, které umožňuje pobyt až 30 dní na cestu nebo celkem 90 dní v závislosti na platnosti víza. Žádost o indické e-Visa lze nyní podat online, což žadatelům šetří čas a peníze, takže není třeba sjednávat schůzku na místním indickém velvyslanectví nebo konzulátu.

Indické vízové ​​požadavky pro občany Pobřeží slonoviny

Platný cestovní pas (platný 6 měsíců od data příjezdu)

Platná e-mailová adresa pro příjem Indie eVisa do jejich doručené pošty.

Platná kreditní nebo debetní karta k zaplacení poplatku eVisa.

Indické vízum pro české občany

Čeští občané musí vstoupit do Indie do jednoho roku od schválení víza. Od roku 2014 indická vláda umožnila lidem z více než 169 různých zemí žádat o elektronická víza online. Mezi oprávněné žadatele na tomto seznamu patří čeští občané. Indie České vízum je nezbytný dokument, který umožňuje českým občanům snadný vstup do země. S e-Visa pro turisty může cestovatel zůstat v Indii až 90 dní. Jedná se o vízum s jedním vstupem, které lze použít pro turistické účely k návštěvě přátel a rodiny v Indii. Český občan může obchodně navštívit Indii pomocí Business e-Visa. Tento typ elektronických víz umožňuje celkovou dobu pobytu 180 dní na dva vstupy do Indie. Upozorňujeme, že maximální počet dní povolený v Indii začíná prvním datem vstupu. Český pacient, který hledá krátkodobé lékařské ošetření, může požádat o lékařské e-vízum. Tato kategorie návštěvníků má povolen vstup do Indie třikrát na dobu maximálně 60 dnů. Maximální počet dní povolený v Indii začíná opět od prvního data vstupu. Indie e-Visa lze nyní zažádat online, což znamená, že není nutné domlouvat si schůzku na místním indickém velvyslanectví nebo konzulátu, což žadatelům šetří čas a peníze.

Typy indických elektronických víz pro české občany

Indie turistické vízum

Obchodní eVisa pro Indii

Lékařská eVisa Indie

Zdravotnický asistent eVisa

Indické požadavky na eVisa pro české občany

Platný český pas (garantovaná platnost 6 měsíců od data příjezdu)

Platná e-mailová adresa pro příjem Indie eVisa do jejich doručené pošty.

Platná kreditní nebo debetní karta k zaplacení poplatku eVisa.

Indické vízum pro občany Džibutska

Turisté přicházejí do Indie z různých důvodů, včetně výjimečné architektury země, cvičení jógy a učení o duchovním léčení. Od doby, kdy byla vydána první elektronická cestovní licence v zemi, mnoho návštěvníků zjistilo, že cestování do Indie je jednodušší. Díky tomu je oblíbenou turistickou destinací a v roce 2014 indická vláda změnila postup udělování víz a rozšířila online cestovní povolení do 169 zemí včetně Džibutska, což svým obyvatelům usnadnilo žádat o indické vízum. E-Visa. Obyvatelé Džibutska mohou požádat o jeden ze čtyř typů indických e-víz: e-Tourist Visa, e-Business Visa, e-Conference Visa a e-Medical Visa. Ti, kteří chtějí navštívit Indii za účelem turistiky, mohou požádat o jednoměsíční e-turistické vízum, které jim umožňuje zůstat až 30 dní a účastnit se aktivit, jako je prohlídka památek, návštěva přátel a rodiny a účast na retreatech. Toto vízum umožňuje pouze dvě návštěvy země. Elektronické turistické vízum, platné jeden rok a pět let, umožňuje návštěvníkům navštívit Indii několikrát během 90 dnů na návštěvu. Indická e-Visa lze nyní podat online, takže žadatelé nemusí sjednávat schůzku na místním indickém velvyslanectví nebo konzulátu, což šetří čas a peníze.

Indické vízové ​​požadavky pro občany Džibutska

Platný cestovní pas (platný 6 měsíců od data příjezdu)

Platná e-mailová adresa pro příjem Indie eVisa do jejich doručené pošty.

Platná kreditní nebo debetní karta k zaplacení poplatku eVisa.

Indické vízum pro občany Dominiky

V reakci na zvýšený počet návštěvníků vstupujících do Indie změnila indická vláda v roce 2014 svou vízovou politiku. V důsledku toho byla přijata elektronická cestovní autorizace pro občany 169 zemí, včetně Dominiky, což usnadňuje získání indického e- -Vízum. Dominikánci mají od roku 2014 přístup k online formuláři žádosti od indické vlády. Dominikánci v Indii mohou požádat o jednu ze tří kategorií elektronických víz: turistická, obchodní nebo zdravotní. Jednoměsíční e-turistické vízum vám umožňuje zůstat v zemi až 30 dní za účelem prohlídky památek a návštěv přátel a příbuzných. Toto vízum umožňuje pouze dva vstupy. Dlouhodobé turistické e-vízum s platností 1 rok a 5 let umožňuje dominikánským cestovatelům zůstat v Indii na vícenásobné vstupy až na 90 dní. 1 Year Business eVisa je pro obchodní cestující v Indii. Je určen pro účastníky konferencí a začínající podnikatelské aktivity a umožňuje pobyt až 180 dní. E-Medical Visa je pro ty, kteří přijíždějí do Indie za účelem lékařského ošetření. Držiteli umožňuje pobývat v zemi až 60 dní a to celkem třikrát. Obecně platí, že žádosti dominikánských občanů jsou schváleny do dvou až tří pracovních dnů. Žadatelé mohou požádat o vízum, jakmile budou znát datum a místo své cesty do Indie.

Indické vízové ​​požadavky pro občany Dominikánské republiky

Platný cestovní pas s platností minimálně šest měsíců.

Kompletní skenování pasových informací

E-mailovou adresu, na kterou můžete obdržet eVisa do vaší schránky

K úhradě poplatku eVisa můžete použít kreditní nebo debetní kartu.

Indické vízum pro občany Salvadoru

Vláda Indie poskytuje od roku 2014 online formulář žádosti o indická víza pro státní příslušníky Salvadoru. Salvadorané mohou získat e-vízum pro většinu krátkodobých výletů. Salvador je jednou z více než 170 zemí, které mohou požádat o e-vízum do Indie. Obyvatelé Salvadoru si mohou vybrat z různých indických online víz podle toho, proč do Indie přijeli. Obyvatelé Salvadoru mají nárok na všechna níže uvedená víza, která jsou organizována takto: Nejčastěji používaná indická turistická e-víza se používají k cestování a zábavě, stejně jako k návštěvě rodiny a účasti na cvičeních jógy nebo meditačních sezeních. . Během měsíční doby platnosti tohoto víza může návštěvník Salvadoru zůstat v zemi 30 dní. Vízum pro dvojí vstup umožňuje obyvatelům Salvadoru navštívit Indii dvakrát během doby platnosti. Kromě toho existují v Indii dva typy e-turistických víz: jednoleté e-turistické vízum a pětileté e-turistické vízum. Salvadorští cestovatelé mohou vstoupit a pobývat v Indii buď na jednoleté nebo pětileté vízum, každé nepřesahující 90 dní. Online žádost o indické e-Visa trvá asi 15 minut a formulář je zcela elektronický.

Dokumenty požadované pro salvadorské občany

Pas platný minimálně 6 měsíců po příletu do Indie.

Digitální kopie (skenování) bio stránky pasu.

Fotografie žadatele ve stylu pasu.

K úhradě poplatku eVisa můžete použít kreditní nebo debetní kartu.

Platná e-mailová adresa pro příjem indických e-Visa do jejich doručené pošty.

Mediální komunikace

Jméno společnosti: indický úředník

Kontaktní osoba: Mukesh Sharma Findango

E-mailem: Poslat email

Telefon: +880 31-652225

Adresa:2293/A Zakir Hossain Road, Chattogram

Země: Bangladéš

Webová stránka: www.india-visa-online.org/hy/visa/