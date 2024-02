Jiří Lehka podporoval standardního nositele českého tenisu

Bývalá světová čtyřka Tomáš Berdych věří, že Jiří Lehka může být v nadcházejících letech standardem českého tenisu v mužské hře.

Berdych byl ohromen fyzičkou a vývojem 21letého hráče jako hráče.

Lehka ukázal kvalitu, která by z něj mohla udělat hvězdu na ATP Tour, a jeho vyrovnanost je dobře hodnocena.

„Je velmi malý. Ale to, co jsem viděl, byl opravdu způsob, jakým skládal svou hru. Myslím, že je to velmi dobré,“ řekl Berdych novinářům v Dubaji.

„Co se mi líbí, je jeho kondice nebo jeho silné tělo a některé malé děti s tím mohou bojovat. Potřebují více svalů nebo nemají sílu. To rozhodně není jeho případ, líbí se mi.“

Berdich je pokorně citován jako inspirace pro mladého Lehka.

„Několikrát se o tom zmínil, takže mě těší, když slyším někoho inspirovat,“ řekl Berdich.

„Je legrační to slyšet, když jsme vyhráli Davis Cup, bylo mu 10, 11 let, takže tam opravdu byl. [a] Baby a my jsme byli v pohodě. Takže už začínáš vidět ty rozdíly ve věku, ale kromě toho docela dobře. Myslím, že ho čeká světlá budoucnost.

Berdych se necítí, že by mohl Lehkově trenérské kariéře něčím přispět, ale budoucí spolupráci nevylučuje.

„Vždy jsem byl kluk, který se momentálně řídí instinktem a neustálým citem, takže uvidíme, jak se věci vyvinou a jak to půjde,“ řekl Berdych.

„[There are] Žádný závazek zatím na stůl nepadl a myslím, že to není nutné. Jeho tým je dobrý a silný. Jsou dobří, odvádějí dobrou práci, takže ve správný čas, ve správnou chvíli, uvidíme.

Berdych věří, že Lehka může být hráčem, který obnoví hrdou tradici českých hráčů soutěží o největší trofeje na ATP Tour, a přiznává, že už dlouho neměla Česká republika špičkového hráče.

„Trochu myslím po mně a Radkovi – zastavili jsme, pódium jsme přenechali ostatním klukům – a pak si myslím, že by měl určitě vzít vlajku a jít dopředu,“ řekl Berdych.

„To je jeden z důvodů.“ [why I went to Dubai]. Chci ho vidět víc osobně, zblízka. Podívejme se, jak se věci vyvíjejí a jak jdou. Dobré věci.“