Trenér týmu USA David Hoff na paralympijských hrách 2022

Se závěrem letní olympiády v Tokiu 2021 a Paralympijské hryVšechny oči se nyní upírají na zimní olympijské hry a zimní olympijské hry 2022, naplánované na začátek příštího roku v čínském Pekingu. Včera se Jeff Middleton z OTF podíval na hráče Nashvillu Predators, kteří si v Pekingu pravděpodobně užijí mrazivé chvíle, když jsou hráči NHL zpět na olympijské soupisky. Jak ale vypadá krajina hokejových bruslí na paralympiádě?

Abych zjistil, jak se tým USA staví pro Peking a jak bude Nashville hrát roli v přípravách týmu USA, mluvil jsem s trenérem Davidem Hoffem, hlavním trenérem paralympijských her v USA.

Kvalifikace pro Peking 2022

Cesta do Pekingu začala znovu v červnu na mistrovství světa parašutistů v A-Pool, které se konalo v české Ostravě. Existuje osm nejlepších bobových hokejových týmů (nazývaných také lední hokej nebo hokej) na světě, které soutěžily nejen o zlaté, stříbrné a bronzové medaile, ale také o svou účast na paralympijských hrách v roce 2022.

Pro tým USA Going to the Worlds byla velká očekávání. Jako vítěz zlaté medaile od roku 2019 (mistrovství světa 2020 bylo kvůli globální pandemii zrušeno) vstoupil americký národní tým do Ostravy se spoustou talentů a touhou opakovat se jako mistři světa. Další výzvou, kterou se mnou Hof sdílel, byla neschopnost týmu změřit svůj postup proti jiným mezinárodním týmům před Ostravou. Zatímco mnoho evropských týmů bylo schopno hrát některé z turnajů a přátelských zápasů, které vedly ke světům, cestovní omezení bránila typické měřicí tyči pro zápasy proti Kanadě a jiným národním týmům v přátelských zápasech a turnajích pro Hof a Team USA.

První zápas USA na mistrovství světa – odveta zlaté medaile 2019 proti silné Kanadě – skončil týmem USA, který prohrál 2: 1.

„Museli jsme hrát,“ řekl o tom prvním zápase trenér Hof. “Neviníme nikoho jiného. Se šancemi v útočném prostoru jsme udělali spoustu dobrých věcí. V prvních dvou třetinách jsme se trápili, ale ve třetí jsme dominovali. Na tom můžeme stavět.”

S Hofovým vedením tým USA využil prohru úvodního kola.

„Kluci se snaží najít svoji hru, a když to nejde dobře, možná trochu zatlačí … Kluci odvedli dobrou práci, když našli svoji hru a zahráli si svoji hru,“ řekl Huff s odkazem na zbývající zápasy v Mistrovství světa.

Tým USA vyhrál zbytek svých zápasů na mistrovství světa, když porazil tým Kanady v zápase o zlaté medaile 5: 1 a zajistil si tak první místo na paralympijských hrách v březnu 2022.

Český hokej

Ke Spojeným státům se připojí Kanada, Ruský paralympijský výbor, Korea a Čína, zatímco zbývající místa budou stanovena příští týden v Pekingu na mistrovství B-Pool, které se bude konat ve švédském Östersundu.

Výběr seznamu paralympijských her

Trenér Hof na mistrovství světa zaznamenal víc než jen hru pro svůj národní tým. Tým Kanada a tým RPC (ruský paralympijský výbor) získaly stříbro a bronz a na Hofa udělaly dojem. Dva další týmy, které upoutaly Hofovu pozornost, jsou hostitelem České republiky a Norska – dva týmy, které v poslední době přidaly do své reprezentační listiny nové mladé sportovce.

Pozice na seznamu jsou v dnešní době v centru Hofovy mysli, když on a jeho trenérský tým v USA a vedení pracují na sestavení paralympijské břidlice. Krátce po návratu týmu z mistrovství světa přivedli Hoff a USA Hockey na předběžný testovací víkend téměř sedmdesát nejlepších národních skate hokejistů. Z těchto hráčů bude asi dvacet pět hráčů pozváno na tábor v Madisonu ve Wisconsinu od 6. do 10. října. O konečném paralympijském seznamu se rozhodne po tomto víkendu.

Po zisku zlaté medaile na mistrovství světa se rozhodnutí v nabídce nemusí nutně usnadnit.

„S tímto menu je úroveň pohodlí,“ vysvětlil trenér Hof. „Ale Dan Brennan mi připomněl, že dva roky po sobě jsme nikdy neměli stejný seznam.“ [Brennan is the Director of USA Hockey’s Sled National Teams.]

Když se týmy jako Česká republika a Norsko drží svých nových a mladých sportovců, a díky bohatému fondu talentů z amerických programů v skate hokeji bude trenér Hof zápasit s rozhodnutím o soupisce i po říjnovém kempu Madison. Ale je to dobré místo.

“Líbí se mi hloubka, kterou máme,” řekl Huff.

Jakmile bude sestaven konečný seznam paralympijských týmů pro rok 2022, tým stráví další čtyři a půl měsíce tréninkem. Hof doufá, že mu koronavirus nezkazí plány na podzimní dva víkendové zápasy proti týmu Kanada nebo turnaj čtyř týmů, který Kanada pořádá na konci listopadu. Oba budou cennými zkušenostmi, než se v březnu vydáte do Pekingu, ale stejně jako v minulé sezóně, Hof ví, že tým musí být flexibilní.

Paralympijský zážitek

Zatímco Pekingské hry 2022 budou Hofovou první paralympiádou jako hlavní trenér amerického bobového týmu, nebude to poprvé na paralympiádě. Hof pracoval jako asistent trenéra v roce 2018 pod trenérem Jayem Gosselinem. Zkušenosti z roku 2018 budou neocenitelné, protože Hof letos převezme otěže v Pekingu.

„Byl to dobrý způsob, jak jít poprvé jako asistent trenéra,“ řekl Huff. „Úplně jsem si to užil a je toho hodně na pokračování.“

Paralympiáda může mít více bzučení a podívané než mistrovství světa, ale trenér Hof věří, že příprava a mentalita potřebná k úspěchu jsou téměř stejné. Tým USA se vrátí na hřiště v Pekingu, aby obhájil zlatou medaili. Huff trvá na tom, že tlak na návrat na vrchol pódia se zvyšuje pouze se špatným smýšlením.

Stres přichází, když se soustředíte na výsledek. Vždy se snažíme soustředit na to, co musíme udělat, abychom ze sebe vydali maximum. “Pokud si toto soustředění udržíme, budeme mít stále co zlepšovat,” řekl Huff. “Jak zajistíme, že budeme hrát svoji hru na správném místě, takže pokud budeme dělat své věci dobře, bude těžké nás porazit?”

S jejich červnovým vítězstvím na mistrovství světa dorazí tým USA do Pekingu znovu a touží po konečné těžké mezinárodní konkurenci. Rozvoj hráčů a zlepšování dovedností je jen součástí zaměření trenéra Hofa a týmu, který jde dopředu. Kromě ořechů hry chce Hoff s týmem zlepšit také koncepční stránku skate hokeja.

“Co můžeme zlepšit? Je to víc než jen dovednosti. Chceme zlepšit taktické aspekty a porozumění této hře.”

růst hokejových bruslí

Trenér Hof uznává měnící se povahu skejtového hokeje a srovnává vývoj hry se změnami, k nimž došlo v průběhu let ve stand-up hře NHL.

“Už to není jen střílečka. Už to není o získání tvrdé a tvrdé střely. Bránit je stále těžší a hra se hraje jinak. Úroveň dovedností stoupá. Tempo se zvyšuje. Dovednost se zvyšuje, jak jsme viděli v zápas ve stoje. “

Český hokej

Ve skate hokeji se zvyšuje nejen zručnost a rytmus, ale také jeho přitažlivost a dosah. Hoff připisuje zvýšený zájem o tento sport důvěryhodnosti a viditelnosti.

Důvěryhodnost již tak úspěšného amerického skate hokejového programu vyletěla, když Jeff Sawyer, bývalý hlavní trenér Wisconsin Badgers Od roku 1982 do roku 2002 převzal hokejový program hlavní trenér národního hokejového týmu v roce 2010. Jedním z nejlepších byl Sawyer, který vedl Badgers ke dvěma národním titulům a během svého působení v Madisonu vyvinul jeden z nejlepších programů v zemi. z nejlepších programů v zemi. Respektované jméno v hokejové komunitě. Pod Sauerovým vedením získal tým USA zlato na paralympiádě 2010 a 2014. Jay Gosselin převzal program paralympijských her v roce 2018 a dovedl tým USA k trojnásobnému zisku zlaté medaile v Pchjongčchangu. Hof uznává vedení a úspěch svých předchůdců při získávání pozornosti a investování do skate hokeje.

Viditelnost se také v průběhu let zvýšila, protože kanály, jako jsou NBC Sports a Olympic Channel, vysílají mezinárodní skate hokejové soutěže. Zimní paralympiáda v Pchjongčchangu 2018 překonala všechny dosavadní rekordy ve sledování vysílání i online a doufá se, že Peking přiláká více nových fanoušků skate hokeje.

osobní loajalita

Zeptal jsem se trenéra Hofa, co ho nejvíce baví trénovat na elitních hokejových bruslích. Hof odpověděl rychle.

“Je to tak zábavné. Někdo jednou řekl, že když najdeš práci, která nevypadá jako práce, tak ji zvládneš. Je to skvělá skupina lidí, od zaměstnanců až po hráče. Všichni jsme rádi, když jsme kolem sebe.” . ”

Nashville bude hrát klíčovou roli při budování tohoto týmu paralympijských sportovců a trenérů v roce 2022. Od ledna paralympijský tým stráví značnou část tréninkového času zde v Nashvillu, aby dokončil svůj herní plán v Pekingu. Nashville je domovem a tréninkovým hřištěm mnoha nejlepších skate hokejových talentů v USA a ve světě. Hof a sportovci využijí led, který je k dispozici v Nashvillu v měsících před hrami.

Sportovní fanoušci v Nashvillu se mají na co těšit, protože trenér Hof a USA Hockey dokončí soupisku paralympijských bobových týmů a těší se na Peking 2022.