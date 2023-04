Vědci konečně rozluštili záhadu, jak fungoval mayský kalendář

Anonymní čtenář cituje zprávu z Popular Mechanics: 819denní cyklus mayského kalendáře mate vědce po celá desetiletí, ale nový výzkum ukazuje, jak to funguje. Odpovídá planetárním cyklům po dobu 45 let. Toto je širší pohled na obtížný kalendář, než se kdokoli dosud pokoušel. ve studiu Publikováno v Journal of Ancient MesoamericaDva vědci z Tulane University zdůraznili, že vědci nedokázali vysvětlit 819denní kalendář, dokud nerozšířili svůj pohled.



„Přestože se předchozí výzkum snažil ukázat planetární konjunkce po dobu 819 dní, čtyřdílný barevný směrový diagram je příliš krátký na to, aby dobře zapadal do kombinovaných období viditelných planet,“ napsali autoři studie. „Zvýšením délky kalendáře na 20 period po 819 dnech se objeví vzorec, ve kterém jsou synodické periody všech viditelných planet úměrné bodům stanice ve větším kalendáři 819 dní.“ To znamená, že Mayové vzali 45letý pohled na uspořádání planet a zakódovali jej do kalendáře, který nechal moderní učence zmatený.

Merkur byl vždy výchozím bodem pro složitou časovou osu, protože jeho synodická perioda – 117 dní – se dobře shoduje s 819. Odtud však musíme začít extrapolovat číslo 819, a pokud vynesete 20 cyklů z 819, do mixu se vejdou všechny hlavní planety. Mars může být primárním faktorem celkové délky. Se synodickou periodou 780 dní se 21 period přesně vejde do 16 380 nebo 20 cyklů 819. Venuše potřebuje sedm period, aby se vešla do pěti výčtů po 819 dnech, Saturn má 13 period, aby se vešel do šesti výčtů po 819 dnech a Jupiter 39 období na 19 819 počtů. Autoři píší: „Spíše než aby se omezili na jakoukoli planetu, mayští astronomové, kteří vytvořili 819denní číslo, si ji představovali jako větší kalendářní systém, který by mohl být použit k předpovědi všech viditelných synodických období pro planetu, stejně jako proporcionálních bodů. na jejich cykly v kole Tzol’ken a kalendářním kole.“