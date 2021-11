Nová varianta ‚Omicron‘ vyvolává obavy, ale vakcíny mohou stále fungovat

Zjistil, že je těžké pochopit, jak se tato proměnná může tak rychle šířit po Jižní Africe, i když celková míra nových denních infekcí v zemi zůstává velmi nízká. Spekuloval, že rané testy mohly být ztíženy některými technickými nedostatky, které by mohly být odhaleny v příštích dnech. „Mám pocit, že část skládačky chybí,“ řekl.

Může se ukázat, že zjevné rozšíření Omicronu byla ve skutečnosti jen náhoda, jak je vidět u některých dřívějších variant. Pokud se nová varianta prožene vlnou stavů, vypadá velmi nakažlivě, když tomu tak není.

Doktor Hanage však považoval zákaz cestování za moudré opatření, které by vládám mohlo poskytnout trochu času na vypracování plánů na jednání s Omicronem, pokud splní nejhorší očekávání. Zdravotničtí lídři by mohli zpoždění využít k navržení silnějších opatření, která by zabránila přenosu nebo například posílení vakcín. „Ale jen to udělat a pak si myslet, že by to stačilo, není dlouhodobý plán,“ řekl.

I když se Omicron ukáže jako přenosnější než jiné varianty, doktor Hanage řekl, že vakcíny pravděpodobně zůstanou životně důležitými zbraněmi proti němu, protože zpomalí jeho šíření a zvýší pravděpodobnost, že lidé, kteří onemocní, dostanou místo toho jen mírnější infekci Covid-19. Nutnost jít do nemocnice.

„Omicron určitě stačí na to, abychom to brali vážně, ale není to katastrofální,“ řekl Dr. Hanage. „Není to kouzelný virus. Magické viry nejsou nic.“