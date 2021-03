Koronavirové živé zprávy: USA se připravují na schválení Bidenova plánu pomoci Covid; Bulharsko zaznamenává nejvyšší počet případů za tři měsíce světové zprávy

Před rokem se akciové trhy propadly do volného pádu, když se ukázalo, že koronavirová krize je jasná, a země se těžce uzavřely ve snaze zastavit pandemii.

O rok později dokázali své ztráty vyrovnat a někteří je dokonce tlačili na rekordní úrovně díky přílivové vlně levných stimulačních peněz a naději, že očkovací programy umožní návrat do normálního života dříve, než kdokoli čekal.

Agence France-Presse: Analytici se však nyní obávají, že trhy mohly jít přes palubu a čelit vážnému zvratu, pokud se vlády rozhodnou tuto stranu potlačit.

„Podle mého názoru by bylo velmi nebezpečné si myslet, že konec zdravotní krize bude koncem (ekonomické) krize,“ řekl Vincent Mortier z Amundi Asset Management. Varoval, že „ve skutečnosti je opak pravdou“.

Oznámení Světové zdravotnické organizace z 11. března, že vypuknutí koronaviru bylo pandemií, si následujícího dne vyžádalo velkou daň, přičemž New York poklesl o 10 procent, zatímco Londýn o 11 procent, což je srovnatelné s nejhoršími dny havárie v roce 1987.

Zpomalení neskončilo 12. března a v následujících dnech došlo k výraznějším ztrátám, jelikož se investoři pokoušeli získat řešení toho, co by pandemie mohla znamenat pro globální ekonomiku – hluboká, ale relativně krátká globální recese.

Továrny se zavřely, hranice se zavřely, letecké společnosti se zavřely, obchody a restaurace se zavřely – svět se zastavil.

“Trh klesal (tímto) tempem, mysleli jsme si, že nebude žádné dno,” řekl Ipek Ozkarskaya, analytik Swissquote Bank v Londýně.

V reakci na to Mortier uvedl, že centrální banky a vlády jednaly „s velkou silou, aniž by byly činěny odpovědnými“ za to, co dělaly.

Řekl, že ve snaze udržet své ekonomiky nad vodou, dokud pandemie neskončí – nebo alespoň první vlna – se vlády jednoduše uchýlily k dluhu.