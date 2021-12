Evansvilleova nová kniha zachycuje cestu na motorce po Indii

Někdy největší cesty života začínají tím nejmenším impulsem.

Autorka z Evansvillu Connie Stambush, která používá pseudonym CL Stambush, by mohla souhlasit. Cestovala napříč Evropou a Blízkým východem a řídila na motorce kolem indických hranic na pětiměsíční, 7000 mil dlouhé cestě, která ji zavedla z Nového Dillí do Bombaje a na desítky míst mezi tím.

„Abych dal směr své cestě, vydal jsem se objevit 51 hinduistických chrámů Shakti Pitta, které obsahují části božstev – rty, zápěstí, srdce – posvátná místa, o kterých se věří, že mají moc změnit, ve snaze přepsat mou postavu,“ Stambush píše o cestě na ně. webová stránka.

Stampush, která žije v Evansville, o této cestě napsala ve své knize What Is Unchained: A Woman’s Search for Self at the Edge of India – A Travel Diary.

S Courier & Press hovořila o tom, co ji přivedlo k zájmu o cestování, jaké to bylo podnikat v Evropě a na Středním východě v 90. letech a o výzvách cestování do zahraničí na vlastní pěst jako žena.

Co jsi dělal, než jsi cestoval po světě?

Narodila se a vyrostla v Evansville. Chodil jsem na základní školu ve Washingtonu a absolvoval jsem Boss High School v roce 1978. Po střední škole jsem šel pracovat pro Bristol-Myers Squibb na jejich farmaceutické montážní lince. Velmi brzy jsem věděl, že nechci strávit zbytek života prací v továrně, a tak jsem začal brát různé lekce. Chodil jsem snad do každé školy tady ve městě. Studoval jsem na Ivy Tech, UE, USI, jen jsem se snažil přijít na to, co chci dělat. Nakonec jsem si vzal ze zaměstnání studijní volno a přešel jsem na Indiana University studovat antropologii. O rok později přešla na žurnalistiku a získala titul v tiskové žurnalistice na IU University. To bylo v roce 1990.

V knize jste zmínil, že když vám bylo 32, prodal jste auto, nábytek a oblečení a koupil si batoh a jednosměrnou letenku do německého Frankfurtu. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Impulsem k tomu bylo, že Bristol-Myers přesunul své sídlo z Evansville do Princetonu v New Jersey. V 80. letech, když jsem tam pracoval, dělali studijní volno, tak jsem šel do školy a po návratu jsem dostal místo korektora zápisů na zdravotnické obaly. Když oznámili, že se budou stěhovat, bylo také oznámeno, že někteří lidé dostanou pracovní nabídky a jiní budou propuštěni. Všichni jsme byli jako na jehlách. V den, kdy přišli s našimi představeními v zalepených obálkách, jsem mluvil se svou spolupracovnicí v kanceláři vedle mě a ta mi přinesla fotky ze zahraniční cesty. Pořád se mě ptala, kam chci jet a já jí řekl, že po tom netoužím a že do zahraničí rozhodně nechci. Chtěl jsem se přestěhovat do Princetonu, ale moje pracovní nabídka byla frustrující, protože jsem hodlal dělat stejnou práci na místě s vyššími životními náklady, ale ne o tolik, jako by se zvýšil můj plat.

Stále jsem byl připravený dostat se z Evansvillu a šel jsem té noci spát s vědomím, že nabídku přijmu. Když jsem se druhý den ráno probudil, raději jsem toho nechal. Neměl jsem žádný plán, ale měl jsem pocit, jako by mi ruka Boží ležel v zádech a opravdu jsem neměl na výběr – nic takového jsem v životě necítil. Šel jsem s tím pocitem a moc jsem o tom nepřemýšlel.

Právě začínám prodávat věci. Dal jsem výpověď a za tu dobu jsem dostal obrovský kompenzační balíček, protože jsem tam pracoval asi 14 let. Koupil jsem si jednosměrnou letenku a dorazil jsem do německého Frankfurtu s jakýmsi „Ach, ne!“ Protože nemám plán a nikoho neznám. A já vlastně nevěděl, co budu dělat.

Proč Frankfurt?

Nevěděl jsem, kam chci jít, tak jsem si hodil mincí. Přemýšlel jsem o cestě do Irska, ale když jsem odjížděl, byl už skoro podzim a nechtělo se mi s sebou tahat moc oblečení. Tak jsem si hodil mincí: hlavy byly Irsko a ocasy nejlevnější letenka do Evropy. Ocasy spadly. V letech 1992 až 1998 jsem byl v zahraničí.

Jaké to bylo cestovat do zahraničí v devadesátých letech? Došlo ke kulturnímu šoku?

V Německu jsem dlouho nebyl. Přistál jsem ve Frankfurtu a hned jsem odletěl do Švýcarska, kde žil někdo, koho jsem potkal na svatbě v Chicagu. Když jsem přistál ve Frankfurtu, nastal kulturní šok, předtím jsem ani nejel vlakem. Nemohl jsem přečíst čas, protože Evropa používá 24hodinové hodiny. Nikdy jsem si nevyměnil peníze – měl jsem na opasku velkou hromadu cestovních šeků a opravdu jsem se bál, co jsem dostal? Seděl jsem hodiny na letišti a bál jsem se odejít. Ale nakonec se musíte pohnout a to jsem udělal.

Jakmile jsem vyrazil, potkal jsem na cestě spoustu dalších cestovatelů. Šel jsem ze Švýcarska přes Rakousko do Itálie a pak přes Řecko, kde jsem se dostal na Blízký východ. Procestoval jsem Egypt, Jordánsko, Sýrii a Turecko, než jsem se vrátil do Švýcarska, kde jsem potkal staré známé, kteří se se mnou nyní přátelí. Cestovali jsme spolu do České republiky hned po sametové revoluci, takže byla plná lidí – většinou Američanů, kteří se pokoušeli napsat velký americký román. Byla to velmi živá umělecká kultura, ale po několika měsících jsem si uvědomil, že jsem necestoval do Evropy, abych se poflakoval se skupinou Američanů.

Tehdy jsem se rozhodl jet do Indie, protože jsem si nemyslel, že tam bude moc Američanů. Žil jsem tam čtyři roky a pět měsíců jsem jezdil na motorce. Když jsem tam byl, žil jsem v Novém Dillí, hlavním městě Indie. Dělal jsem práci na volné noze pro elektroinstalační službu tzv Služba ženských funkcí Tam a nakonec se stal redaktorem.

Jaké jsou některé z významných momentů vaší přítomnosti v Indii?

Moc děsivých momentů nebylo. Z mého pohledu si nemyslím, že můžete být Západem, který cestuje po jiných zemích a neuvědomuje si, že jste Západ. Nemůžu si pomoct, ale uvědomuji si, že mě lidé v Indii vidí jako prvního Američana. Indické ženy by musely řešit určité věci, které já řešit nemusím. Byl jsem mimo kulturu.

V knize mám jednu příhodu o tom, že tento starý muž měl to potěšení se se mnou setkat. To platilo v době každoročních oslav nezávislosti Indie na Británii. Myslel si, že jsem Brit, a čekal jsem, že bude rád, když uslyší, že jsem Američan, ale nebyl. Vyrobil si pistoli a začal na mě střílet a říkal: „Zlý Američan… posílá zbraně do Pákistánu.“ Byl velmi politický a nesnášel obchody se zbraněmi, které Spojené státy uzavřely s Pákistánem, jejich největším nepřítelem v Kašmíru.

Jaké jsou výzvy cestování do zahraničí na vlastní pěst jako žena?

Moje nohy se takříkajíc namočily, když jsem cestoval po Evropě se spoustou dalších Američanů, Britů a Australanů. Spousta lidí byla v mém věku a hledala stejný druh výletu jako já. Při svých cestách tam jsem získal velkou sebedůvěru. Pro mezinárodní osobu je snadné cestovat v těchto zemích (v západní Evropě). V době, kdy jsem přijel do Indie, jsem si osvojil dobré dovednosti pro cestování a porozuměl tomu, kdo jsem. Zjistila jsem, že jako někdo, kdo cestuje sám, a zvláště jako žena, je spousta lidí, kteří jsou velmi přátelští, zdvořilí a nápomocní.

Jako osamělá žena mám pocit, že mě tak trochu viděli jako někoho, o koho se potřebují postarat. Dostal jsem spoustu nabídek na pomoc a spoustu volání do domácností a podobně. Když mě ale později navštívil můj přítel ze Švýcarska a oba jsme spolu cestovali po Indii, nedostalo se nám takové pomoci, jako jsem dostal já sám.

