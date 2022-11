Studie pod vedením ITU odhaluje platové praktiky a překážky v kariéře, z nichž mohou ženy vydělávat méně než muži | Zprávy UCI

Irvine, Kalifornie, 28. listopadu 2022 – Navzdory pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů vydělávají ženy ve všech vyspělých průmyslových společnostech stále méně než muži. Kdo – nebo co – za to může? Nová studie 15 zemí pod vedením Andrew Benner Na Kalifornské univerzitě v Irvine se chyba rovnoměrně rozděluje mezi nerovné platové struktury v rámci zaměstnání a rozhodnutí, která nasměrují muže a ženy do různých kompenzačních rolí. Výsledky zveřejněné v Povaha lidského chovánía podporovat potřebu opatření k odstranění rozdílů, která se zaměří na stejnou odměnu za stejnou práci a odstranění genderových bariér při náboru a postupu.

„Předchozí výzkum a politika připisovaly nerovnosti v odměňování žen a mužů pouze rozdílům v zaměstnání a popisovaly procesy spojené s klasifikací žen a mužů do různých zaměstnání jako zásadní pro pochopení rozdílů v odměňování,“ řekl Benner, profesor sociologie. Zjistili jsme, že toto je jen polovina příběhu. Druhou polovinu tvoří ženy, které vydělávají méně než muži, kteří vedle nich pracují ve stejné práci. A to není problém jen jedné země. Je to všude.“

Aby Benner lépe porozuměl mezinárodním trendům v platové nerovnosti mezi muži a ženami, spolupracoval s 28 učiteli, výzkumníky a administrátory z 23 institucí v 15 zemích: Kanada, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, Japonsko, Nizozemsko a Norsko. , Slovinsko, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko a Spojené státy americké.

„Data, která podrobně popisují pracovní informace a spojují jednotlivce s ostatními zaměstnanými u stejného zaměstnavatele, jsou zřídka dostupná, což ztěžuje zkoumání genderových rozdílů mezi osobami se stejným povoláním a zaměstnavatelem nebo nerovnosti v povolání,“ řekl Benner. Předchozí výzkum v této oblasti se opíral o údaje zaměstnavatelů a zaměstnanců z let 1980 až 1990, aby zkoumal rozdíly v odměňování žen a mužů v rámci povolání.

Členové výzkumného týmu spolupracovali se statistickými úřady ve své oblasti – mezi něž patřil i Úřad pro sčítání lidu Spojených států –, aby získali aktuální údaje o zaměstnání a výdělcích s omezeným přístupem, které jim umožnily hodnotit v rámci firmy, v rámci povolání a v rámci ní. Funkční rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami v každém národě.

Po úpravě rozdílů ve věku, vzdělání a postavení na plný nebo částečný úvazek výzkumníci zjistili:

Rozdíl v příjmech mezi muži a ženami ve věku 30 až 55 let se pohyboval od 10 procent v Maďarsku až po 41 procent v Jižní Koreji. Spojené státy s 30 procenty mají čtvrtý nejvyšší celkový rozdíl v příjmech mezi pohlavími.

Rozdíly mezi pohlavími v rámci povolání ve stejném věkovém rozmezí se pohybovaly od 7 procent v Dánsku a Francii po 26 procent v Japonsku, které má nejvyšší rozdíly v odměňování v rámci povolání mezi muži a ženami. Spojené státy se 14 procenty mají třetí nejvyšší genderový rozdíl v rámci povolání.

„Celkově rozdíly mezi pohlavími v rámci povolání představovaly asi polovinu rozdílů mezi pohlavími, které jsme pozorovali,“ řekl Benner, „což znamená, že rozdíly ve mzdách, které dostávají muži a ženy za stejnou práci, zůstávají významným zdrojem rozdílů v příjmech ve všech 15 zemích. studoval.“ .

Pozitivní je, že celkový rozdíl v příjmech žen a mužů a rozdíl v odměňování žen a mužů v rámci povolání se časem ve všech zemích kromě tří snížily. Benner ale řekl, že je stále třeba dosáhnout velkého pokroku v oblasti rovného odměňování mužů a žen a tým už pracuje na tom, aby pochopil, proč některé společnosti odvádějí v tomto ohledu mnohem lepší práci než jiné.

„Jednou ze zajímavých věcí na těchto rozdílech je, že jde o průměry napříč mnoha různými společnostmi. Některé z těchto společností si vedou opravdu špatně, pokud jde o rovnost pohlaví, zatímco jiné si vedou relativně dobře. Chceme tedy porozumět tomu, co předpovídá, co společnosti platí ženám mnohem méně než mužům a kde se společnostem daří lépe. Opravdu mě zajímá, zda existují konzistentní vzorce o tom, kde ženy pracují lépe v různých zemích a v čem se mohou v jednotlivých zemích lišit.“ .

Financování této práce poskytlo 13 mezinárodních agentur a organizací, včetně National Science Foundation ve Spojených státech pod číslem udělení 0525831. Chcete-li zobrazit studii a úplný seznam výzkumných pracovníků a financujících subjektů, navštivte https://www.nature. com/articles/s41562- 022-01470-z.

