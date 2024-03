Česká republika navrhuje zakázat dovoz ruského obilí do EU

Ministr zemědělství Marek Výborný 17. března v České televizi oznámil, že Česká republika na zasedání Evropské rady příští týden uvalí zákaz dovozu ruského a běloruského obilí do EU. Podle Novinki.

„Budeme trvat na tom, aby obilí a olejná semena zůstaly na seznamu embarga a nešly do Evropy.“ Výborný řekl a:Není důvod podporovat okupanta nákupem ruského obilí v Evropě.„

Premiér Peter Fiala se chystá příští týden na zasedání Evropské rady prezentovat pozici Česka. Ministr Výborný jej znovu představí při jednání s ministry zemědělství EU.

V roce 2022 bude EU dovážet z Ruska 1,5 milionu tun obilí, podle Eurostatu, více než předválečná úroveň, říká Novinki. Španělsko mimo jiné dovezlo výrazně více kvůli domácí neúrodě.

Ministr s odkazem na exportní přebytky České republiky a celosvětovou přebytkovou úrodu ujistil, že případný zákaz dovozu ruského obilí výrazně neovlivní ceny potravin.

Lotyšský ministr zemědělství Armands Krauze v únoru vyzval k celoevropskému zákazu dovozu ruského obilí a vývozu ruských potravin, přičemž Lotyšsko se stalo prvním členem EU, který do července 2025 omezí ruské a běloruské zemědělské produkty, a to pouze na produkty v Lotyšsku. , nikoli v tranzitu do jiných zemí EU.

