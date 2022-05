Kanadské město v Severozápadních teritoriích je požádáno, aby evakuovalo své domovy, protože záplavy se zhoršují | Kanada

Všech 4000 obyvatel malého města v KanadaSeverozápadní území dostala příkaz k evakuaci, protože části země se potýkají s nejhoršími záplavami za poslední desetiletí.

April Martel, vůdce prvního národa Kátł’odeeche, nařídil celé její komunitě, aby opustila High River poté, co lámání ledu způsobilo, že do centra města ve středu proudily povodňové vody.

Místní odbor infrastruktury prohlásil jedinou silnici navazující na městské letiště za neprůjezdnou a uzavřel ji.

Část ledu se odlomila ve středu a vyvolala novou vlnu, která během několika minut pokryla centrum High River v metru nebo více vody. Někteří obyvatelé uvedli, že byli zachráněni ze svých domovů lodí.

Město leží u ústí řeky Hay River, kde se vlévá do jezera Great Slave Lake v miniaturní deltě, kterou prochází několik říčních kanálů.

Zasekávání ledu v těchto kanálech blokovalo vodu a víkendy deště a sněhu v povodí přidávaly do tohoto systému stále více vody.

„Během zimy bylo v kotlině velké množství ledu a velké množství sněhu, a pak udeřila tato bouře – nejprve jako déšť a pak se spustila přímo do potoků a potoků, což způsobilo okamžité zvýšení hladiny – a zastavil se nad hlavou.“ řekl hydrolog. Regionální agent Shaun Coke tento týden.

„Nyní vidíme, že z dálky proti proudu stále stoupá voda, protože tam také hodně prší a nyní část sněhu taje, takže spousta těchto malých potůčků je nadále napájena.

Justin Judd z osady Paddle Prairie Mtis, kde žije asi 800 lidí, uvedl, že místní nouzové varování bylo vydáno v neděli poté, co déšť a tání způsobily, že hladina vody v šesti okolních řekách stoupla do výšek, které za více než 50 let zaznamenali starší obyvatelé komunity.

„Některé z těchto domů momentálně nemají tekoucí vodu,“ řekla Judit ve středu pozdě. „Členové jsou velmi unavení, velmi vystresovaní, velmi úzkostní,“ řekl.

Judit řekla, že hladina vody klesla, ale vlhkost a znečištěná voda představují hrozbu poškození plísní, a řekl, že byly poškozeny i některé mosty.

„Mnoho našich domů se nachází v malé vesnické oblasti na dřevěných základech a jsou staré 40 až 50 let,“ řekl. „Bez mostů lidé nemohou opustit své domovy.“

Dene Tha‘ First Nation v Chateh, asi 845 kilometrů severozápadně (525 mil) severozápadně od Edmontonu, a Little Red River Cree jsou od víkendu také pod místními nouzovými povodněmi.

Starosta High Level v úterý řekl, že některým evakuovaným, kteří žijí na náměstí a v hotelech, dochází jídlo.

„Je to masivní příliv lidí do naší malé komunity,“ řekla Crystal McAteer.