Voyager 1 je od Země vzdálen přibližně 14,5 miliardy mil A dál se řítí ze sluneční soustavy Asi 38 000 mil za hodinu. Inženýři NASA pracující na 44 let staré kosmické lodi se ale v poslední době trápí pantem a řídicím systémem sondy, který produkuje data, která se jeví jako zcela náhodná.

„Hádanka jako je tato je trochu jako kurz v tomto bodě mise Voyager,“ řekla Susan Dodd, projektová manažerka Voyageru 1 a 2 v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA v jižní Kalifornii v NASA. uvolnění.

Voyager 1 byl vypuštěn v roce 1977 a byl v mezihvězdném prostoru Už skoro 10 let. Je působivé, že kosmická loď pokračovala v odesílání dat zpět na Zemi, ale její telemetrická data byla nedávno neplatná; podle NASA Data však jednoduše neodpovídají žádné skutečné poloze a podmínkách Voyageru 1.

Pátý Ouageův tým pokračuje ve zkoumání dat Alien Situations Expression and Control (AACS); Nejsou si jisti, zda problém pochází přímo z tohoto systému nebo z jiné části kosmické lodi.

„Kosmická loď je asi 45 let stará, což je daleko za tím, co plánovači misí očekávali. Jsme také v mezihvězdném prostoru – vysoce radioaktivním prostředí, ve kterém dosud žádná kosmická loď neletěla,“ dodal Dodd. „Na inženýrský tým čekají velké výzvy. Ale myslím, že pokud existuje způsob, jak tento problém vyřešit pomocí AACS, náš tým ho najde.“

Just because the Voyager spacecraft are old doesn’t mean they’re not useful. Data from the probes revealed a Z mezihvězdného média a nedávno Voyager 1 Detekce oscilací v plazmatu z hlubokého vesmíru. Je to v podstatě hvězdná loď ekvivalentní vítězství Toma Bradyho v Super Bowlu v roce 43.

Je možné, že zdroj fuzzy údajů nebyl identifikován a inženýři NASA se s touto chybou prostě učí žít. Problém se netýká žádného z vědeckých přístrojů Voyager 1, Všechny stále běží po 44 letech, Tým očekává, že obě vozidla budou fungovat i po roce 2025.

