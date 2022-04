Ken Tanaka, nejstarší člověk na světě, zemřel ve věku 119 let

Žena, která vytvořila rekord jako nejstarší žijící osoba, zemřela podle Guinessovy knihy rekordů ve věku 119 let.

Japonec Ken Tanaka zemřel minulé úterý. V pondělí byla oznámena Guinnessova kniha rekordů.

13. dubna Tanakova rodina na Twitteru uvedla, že byla „v nedávné době hospitalizována a opakovaně propuštěna“.

„S podporou tolika lidí jsem to dotáhl až sem. Doufám, že se vám bude i nadále líbit, [and be] Byla veselá a čilá,“ uvedla podle tweetu od své rodiny.

Tanaka byl potvrzen jako nejstarší žijící osoba dne 9. března 2019.

Její profil v Guinessově knize rekordů v té době uváděl, že se narodila předčasně 2. ledna 1903.

Vychovala pět dětí a pomáhala řídit rodinnou firmu, která vyrábí a prodává lepkavou rýži, udon nudle a sladkosti.

Guinessova kniha rekordů uvádí, že se probudila v 6 hodin ráno a strávila dny studiem matematiky a hraním Othella. Měla také chuť na sladké, o které její rodina řekla, že pokračovala až do jejích posledních dnů, s objednávkami čokolády a koly.

Ken přežil kolorektální rakovinu a ona byla upoutána domů. Měla být jednou z nositelek pochodně olympijské štafety v Tokiu 2020, ale její účast byla kvůli pandemii zrušena.

Nejstarší přeživší osobou byla dříve jiná Japonka Chiyo Miyako, která zemřela ve věku 117 let. Nejstarší žijící člověk před Miyako byl také Japonec.

Titul nejstarší osoby vůbec náleží Jean Louise CalmentováFrancouzka, která se dožila 122 let a 164 dní a zemřela v roce 1997.

Guinessova kniha rekordů uvedla, že vyšetřuje, kdo má titul nejstarší žijící a nejstarší žijící osoba (žena). „Guinnessova kniha rekordů vyjadřuje nejhlubší soustrast Kaneově rodině,“ stojí v jejich prohlášení.