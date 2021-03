Rusko se odvrací od NASA a tvrdí, že bude spolupracovat s Čínou na měsíční základně

Hlavy čínských a ruských kosmických agentur podepsaly v úterý dohodu o spolupráci na vybudování „vědecké“ stanice na Měsíci.

Na základě memoranda o porozumění budou obě země spolupracovat na zřízení „Mezinárodní vědecké stanice Měsíce“ a plánují přizvat k účasti další země. Dohodu podepsali Zhang Kejian, ředitel Čínského národního vesmírného úřadu, a Dmitrij Rogozin, prezident ruské vesmírné společnosti Roscosmos. Dohoda byla Deklaroval to Roscosmos.

Podrobnosti o projektu byly poněkud řídké, se specifikací, že země budou spolupracovat na vytvoření výzkumných zařízení na povrchu a / nebo na měsíční oběžné dráze. Cílem bylo zřídit na Měsíci bezpilotní zařízení s dlouhým dosahem a vybudovat tam schopnosti lidské přítomnosti.

Čína dříve odhalila své ambice vybudovat mezinárodní lunární stanici na jižním pólu Měsíce, počínaje robotickými misemi, poté na počátku 2000. let následovaly lidské mise krátkého dosahu. Země plánuje zajistit dlouhodobou přítomnost člověka v Antarktidě – o které se předpokládá, že obsahuje obrovské zásoby vodního ledu – v období od roku 2036 do roku 2045. Tyto plány byly původně projednány na zasedání podvýboru mírového výboru o využití vesmíru v loňském roce , a Hlášení vesmírnými zprávami.

Reklamní

Evropská kosmická agentura již dříve projevila zájem o partnerství s Čínou při budoucích misích na Měsíc.

Artemisovy dohody

Toto poslední oznámení přichází po Spojených státech, v éře nového prezidenta Joe Bidena, Určitě pokračoval Pokračovalo by to v Artemisově plánu vrátit astronauty NASA a ty z partnerských agentur na Měsíc někdy ve 20. letech 20. století. Také NASA chce vytvořit měsíční základnu a posoudit životaschopnost antarktických vodních zdrojů.

V rámci tohoto průzkumného plánu NASA byla založena „Artemis Agreement“, série dvoustranných dohod s kosmickými agenturami jiných zemí, které se chtějí připojit k programu Artemis. Partnerské země budou v zásadě muset v rámci svých vesmírných aktivit souhlasit s 10 základními pravidly, jako je transparentní provoz a vydávání vědeckých údajů. Mnoho států se již zaregistrovaloOčekává se další sledování.

Rusko při podpisu těchto dohod viditelně chybělo. Národ již více než dvě desetiletí úspěšně spolupracuje se Spojenými státy a dalšími mezinárodními partnery na budování a provozování Mezinárodní vesmírné stanice na nízké oběžné dráze Země. Rogozin však kritizoval Artemisovy dohody a označil je za „zaměřené na USA“.

Tato nejnovější dohoda mezi Ruskem a Čínou naznačuje, že trvalé vztahy, které NASA a Roscosmos po celá desetiletí užívají, mohou v případě průzkumu hlubokého vesmíru dosáhnout bodu zlomu. A i když je termín „vesmírná rasa“ určitě klišé, může to být to, co NASA a její partneři najdou s Čínou a Ruskem, pokud jde o návrat na Měsíc.