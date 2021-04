Horizon Zero Dawn: The Complete Edition je nyní zdarma pro majitele PS4 a PS5

PS4 zasažený společnostmi Sony a Guerrilla Games Horizon Zero Dawn Nyní k dispozici zdarma pro majitele PS4 a PS5. Majitelé PlayStation na obou zařízeních mohou bezplatnou digitální kopii hry uplatnit do 14. května do 20:00 PDT / 23:00 ET.

Bezplatná verze nabízená společností Sony je Plná verzeCož znamená, že získáte nejen základní hru, ale i některé doplňky, včetně Zmrazené divočiny Expanze a kniha o digitálním umění. Na rozdíl od bezplatných her PS Plus, které vyžadují aktivní předplatné této služby, společnost Sony nabízí hru zdarma, bez omezení.

Tato show je součástí iniciativy Sony Play at Home

Horizon Zero Dawn Původně vyšlo v roce 2017 jako exkluzivní pro PS4. Hráči ovládají mladou lovkyni jménem Aloy, která se toulá po post-apokalyptickém světě ovládaném stroji a hledá stopy o její minulosti. Hra také obdrží pokračování s názvem Zakázaný západ, Což je způsobeno Spuštění někdy letos na PS4 a PS5.

Propagace je součástí Sony „Hrajte doma“ Iniciativa, jejímž cílem je povzbudit majitele PlayStation, aby zůstali doma během pandemie, motivováním hráčů bezplatnými hrami až do června. Navíc Sony Bylo uděleno také devět titulů, Počítaje v to Záchranná mise astronomických robotů A Vstupte do Gungeon Zdarma do 22. dubna do 20:00 PDT / 23:00 ET.