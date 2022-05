PRAHA – Pražská zoo představuje veřejnosti nebezpečné pangolíny čínské. Je to druhá největší zoologická zahrada na evropském kontinentu.

Příchod vzácné akvizice z Tchaj-wanu brání příchodu páru pand velkých po politickém poklesu s Čínou.

Guo Pao, samec tučňáka a run ho dong, pochází z Taipei Zoo, předního chovatele šupinovců savců a savců hojně lovených pro maso.

Odhaduje se, že téměř 200 000 jich bylo v roce 2019 propašováno kvůli šupinám používaným v tradiční medicíně v Asii i jinde.

Před pár lety se očekávalo, že česká metropole získá pandy v roce 2016 po podpisu partnerské smlouvy s čínskou metropolí.

Po třech letech těchto nadějí se ale Praha rozhodla stáhnout smlouvu o sesterském městě s Pekingem, což Čínu rozčílilo.

Reklamní

Praha přijala opatření poté, co Peking zamítl žádost o odstranění části smlouvy, která tvrdila, že Brock podporuje politiku jedné Číny neuznávat Tchaj-wan jako nezávislý stát.

Česká vláda podporuje čínskou politiku, ale představitelé Prahy říkají, že se chtějí zaměřit na kulturní spolupráci, nikoli na politiku.

Když Praha v roce 2020 podepsala podobnou smlouvu o sesterském městě s tchajwanským hlavním městem Tchaj-pej, vztahy s Čínou se dále zpřísnily, včetně spolupráce mezi zoologickými zahradami obou měst.

Pražský primátor Zdeněk Hřib řekl, že města sdílejí demokratické hodnoty, respekt k základním lidským právům a kulturním svobodám, takže se mohou navzájem povzbuzovat.

Tchaj-wan se odtrhl od pevninské Číny uprostřed občanské války v roce 1949, ale Peking považuje samosprávný ostrov za součást svého území.

Čínská vláda odsoudila návštěvu předsedy horní komory českého parlamentu Tchaj-peje a ministrů tchajwanské vlády v Praze.

Reklamní

Ředitel zoo Brock Miroslav Bobek řekl, že se zaměřuje na zvířata.

„Někdy se říká, že přílet tučňáků je tady místo pand,“ řekl Bopeck ve čtvrtek. „Samozřejmě je to možné vysvětlení, ale já se na to necítím. Jsou to pro nás vyslanci divoké přírody, stále vyslanci luštíků žijících ve volné přírodě.