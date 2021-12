S nástupem nové české vlády minulý týden je otázka, zda by se měl Peking připojit k rostoucímu mezinárodnímu bojkotu zimních olympijských her, naléhavou otázkou pro kabinet premiéra Petera Fily.

Začátkem tohoto měsíce Fiala řekl, že chápe, proč představitelé ve Spojených státech, Spojeném království a mnoha anglicky mluvících zemích bojkotují hry od února.

Řekl, že jeho nadcházející výbor na vysoké úrovni rozhodne o české odpovědi společným hlasováním.

Kampaň povede nový ministr zahraničí České republiky John Lipovsky, který veřejně vyjádřil podporu diplomatickému bojkotu, díky němuž budou politici a oficiální delegáti bojkotovat akce v Pekingu, a to i za účasti českých sportovců.

Jacques Janta, ředitel Evropského centra pro bezpečnostní politiku se sídlem v Brocku, říká, že je „velmi pravděpodobné“, že čeští představitelé budou hry bojkotovat.

Lipavský a další ministři nepojedou na zimní olympijské hry do Pekingu, ale druhou fází bude vyhlášení oficiálního diplomatického bojkotu her, řekl Richard Q, vedoucí vědecký pracovník olomoucké univerzity v Balaki. řekl Tarzani.

Očekávalo se, že evropští lídři budou o bojkotu diskutovat na zasedání Evropské rady minulý týden. Mnoho zemí EU, jako je Česká republika a Slovensko, v poslední době zaujalo tvrdý postoj k Číně, přičemž analytici předpovídají, že budou hry bojkotovat, i když to ostatní sousedé EU nebudou.

Durzáni očekává, že Česká republika nyní zaujme „tvrdý postoj“ k otázkám kolem Číny a Ruska, což by mohlo znamenat návrat k zahraničněpolitické agendě, kterou navrhl prezident Václav Havel, liberální šampion a symbol protikomunistických bojů. Sametová revoluce z roku 1989.

Jedním problémem je ale slabina Lipovského strany Piráti. Třetí největší strana po hlasování v roce 2017 šla v říjnu k volbám jako součást koalice Burstan, která usiluje o zisk. Získala ale jen čtyři z 37 křesel koalice, nejmenší z pěti stran nové vládní koalice.

Šebok řekl, že vzhledem k relativní slabosti Pirátů v koaliční vládě se to Lipovský může pokusit kompenzovat aktivnějším nastavováním agendy. Pokud ano, Lipovský by se mohl prosadit v bojkotu zimních olympijských her, ale mohlo by to způsobit další třenice ve vládě.

Dalším možným bodem sporu je, zda byl Lipavský připraven bojovat s prezidentem Milošem Zemanem, jedním z nejpročínsky nejpročínnějších právníků v české politice, když byl tak brzy ve funkci. Zeman začátkem měsíce oznámil, že kandidaturu Lipovského odmítne.

