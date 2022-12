All-Star Andrew Chick se vrací pro rok 2023

2. prosince 2022 – Frontier League (Florida) – Washington Wild Things Nové vydání



Hráč Washingtonu Wild Things Andrew Chick

(Washington's Wild Things) Hráč Washingtonu Wild Things Andrew Chick

WASHINGTON, PA – The Washington Wild Things oznamují, že tým a hráč Andrew Cheek dosáhli dohody o prodloužení smlouvy na sezónu 2023. Čech, ve své druhé sezóně s týmem v roce 2022, byl Mid-Season Frontier League All -Hvězda.





Čech zaznamenal v uplynulé sezóně kariérní maxima v průměru pálkování (0,304), základním procentu (0,392), RBI (59), čtyřhře (21), hitech (92) a běhech (52), což je jeho druhá sezóna mezi profesionály . Odehrál 85 zápasů základní části a 47krát chodil.

„Andrew hrál v posledních dvou letech obrovskou roli v našem úspěchu. Je to další klíčový člen naší základní skupiny, který nyní vstupuje do svého třetího roku u nás a bude se počítat s tím, že bude poskytovat vedení na hřišti i mimo něj,“ řekl manažer. Tom Faith. „Je to hvězda, která nejen že hraje skvělou obranu, ale je také hrozbou a přítomností uprostřed naší sestavy… Počítáme s tím, že Schecher pro nás bude velkým mužem RBI.“

V roce 2021 odehráli Češi 83 zápasů a sehráli .271/.375/.496 se 14 čtyřhrami a 15 homeruny. Jel za 38 a šel 43krát.

Na Walsh University odehrál čtyři sezóny a jen ve třech z nich zahrál 49 homerunů v kariéře, přičemž Češi v roce 2017 obdrželi jen 12 na pálkách. V roce 2018 byl na prvním základu druhý v G-MAC, v prvním týmu a v roce 2018 jako hráč prvního týmu a Hráč roku a také D2CCA All-Region 1st Team a All-American v roce 2019 a v roce 2021 byl G-MAC Player of the Year. Je kariérním lídrem programu v homerunech, RBI a runách a byl oceněn Zlaté rukavice divize II od Rawlingse za jeho obranné úsilí během školní sezóny 2021.

„Jsem vděčný, že jsem dostal příležitost vrátit se do Washingtonu a být schopen soutěžit o šampionát s některými kluky z minulého roku,“ řekl Čech. „Všichni víme, že máme nedokončené záležitosti.“

The Wild Things nyní oficiálně podepsali čtyři hvězdy z minulé sezóny do Frontier League. V pondělí tým uvede dalšího podpisového funkcionáře a také možnosti uplatnění a odmítnutí hráčů, kteří mají klubové opce pro sezónu 2023. Seznam je k dispozici na webu Wild Things.

