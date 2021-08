Aktualizace Super Rush přidává novou stopu a Toadette

New Dunk City, jak to vypadalo v Super Mario Odyssey Snímek obrazovky : nintendo

Oznámilo to Nintendo Mario Golf: Super Rush Získá bezplatnou aktualizaci bez překvapení, která přidává Toadette, nové golfové hřiště v New Donk City a další. Aktualizace bude vydána později dnes. Může to být dokonce i při čtení.

Nintendo odhalilo detaily Mario Golf: Super Rush Aktualizace na Twitteru dnes dříve. Nášivka přidává nové golfové hřiště založené na New Donk City, které bylo poprvé spatřeno v Super Mario Odyssey. Do hry také přináší první golfové DLC, Toadette. V krátkém herním klipu vydaném společností Nintendo je Toadette viděna pomocí svého super krumpáče od CaCaptain Toad: Treasure Tracker.

S touto aktualizací Nintendo přidává hodnocené zápasy„herní režim, který hráče každý měsíc vyzve ke zlepšení jejich hodnosti v různých režimech, zatímco on -line soutěží proti hráčům stejné úrovně.

Nintendo vágně slibuje, že tato aktualizace přidá „vylepšené ovládání pohybu“. Nejste si jisti, co to znamená, ale jste tam.

G/O Media může získat provizi

V tweetu s oznámením Nintendo škádlil další bezplatné doplňky pro Super spěch Na cestě a vyjde ještě letos.

Toto je první aktualizace hlavního obsahu Mario Golf: Super ruskýh od vydání hry v červnu na Nintendo Switch. V naší recenzi hryByla to zábava, řekla Therese McPhersonová i pro někoho, kdo si nepřizná, že je velkým fanouškem golfu.

Mario Golf Nejnovější vydání je dalším znakem toho, že se Nintendo zlepšuje v přijímání modelu podpory po spuštění, který proslavili další vydavatelé jako Ubisoft a Rockstar Games. Nintendo právě vydalo spoustu bezplatného obsahu nový pokémon snap Začátkem tohoto týdne přidal nové Pokémony a oblasti k prozkoumání. Před tím, hry jako Mario Tennis Aces A Přechod zvířat New Horizons Získejte bezplatné aktualizace měsíce a měsíce po vydání.