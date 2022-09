Bývalý český premiér Babiš obviněn z unijního grantového podvodu | Novinky z EU

Bývalý český premiér Andrej Babiš je souzen kvůli obvinění z podvodu s dotacemi Evropské unie ve výši dvou milionů eur (2 miliony dolarů), které v posledních pěti letech poškodily jeho politickou kariéru.

Žalobci tvrdí, že Babiš, který vlastní chemické, zemědělské, potravinářské a mediální impérium, nezákonně vyčerpal grant na vybudování kongresového centra u Prahy, než v roce 2011 založil svou protiestablishmentovou stranu ANO.

Babiš jakékoli pochybení odmítá a opakovaně prohlásil, že případ proti němu je politicky motivovaný.

„Jsem rád, že to všichni vidí, moje argumenty proti tomuto nepravdivému obvinění,“ řekl Babiš podle záběrů České televize v pondělí při vstupu do budovy soudu. „Toto je rozhodně politicky motivované trestní vyšetřování.“

Potenciální prezidentský kandidát

Babiš (68) je prezidentským kandidátem ve volbách na začátku příštího roku a stále stojí v čele největší strany v parlamentu, přestože sedí v opozici poté, co ho pětikoalice sesadila z vlády v loňských volbách.

V případě odsouzení by Babišovi hrozily tresty odnětí svobody, ačkoli žalobci žádali o podmíněný trest a pokutu. Soud by měl trvat minimálně do poloviny října a proti případnému rozsudku se lze odvolat.

Obvinění proti Babišovi, pátému nejbohatšímu státu na seznamu Forbes 2021, spočívá v tom, že skryl vlastnictví konferenčního centra a hotelu, aby se kvalifikovalo pro financování EU, které je dostupné pouze malým podnikům.

Rozdílnost názorů

Kromě obvinění z trestného činu byl Babiš odděleně konstatován Evropskou komisí ve střetu zájmů, který zaměstnává více než 30 000 lidí a je největší v zemi – a během svého funkčního období čerpal velké rozvojové granty. Napájení Jakékoli pochybení popíral.

Česká vláda stáhla některé dotace, protože Komise řekla, že to neudělá.

Vyšetřování začíná před prezidentskými volbami na začátku roku 2023, kde se očekává, že Papiss bude silným kandidátem, i když zatím neoznámil, že bude kandidovat.

Úřad ho bude před trestním stíháním chránit po dobu pěti let.

Babiš působil jako předseda vlády v letech 2017 až 2021 a jako ministr financí v letech 2014 až 2017.

Podle listu Le Monde byl Babiš vyšetřován francouzskou prokuraturou kvůli nákupu nemovitostí ve Francii zahraničními společnostmi. Odmítl, že by při nákupu došlo k pochybení.