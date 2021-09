Na sopce La Palma vybuchly nové lávové průduchy, protože sopečná erupce přinutila letiště zavřít

V pátek byly na španělském ostrově La Palma ve vzduchu vidět obrovské výboje lávy, když se u sopky Cumbre Vieja otevřely nové průduchy. Intenzivní lávové proudy, které začaly minulou neděli, přiměly tisíce evakuovat a v sobotu hromadění popela přinutilo uzavřít letiště na malém ostrově.

Obrázky, které v sobotu zveřejnil vulkanologický institut Kanárských ostrovů, ukazují hustý, temný kouř, který padá ze sopky. Institut, známý jako INVOLCAN, uvedl, že západně od Al-Oula se otevřel odplyňovací otvor. Rozsah sopečného chvění se ale podle ústavu v sobotu večer místního času “výrazně snížil”. Ona řekla.

Nedávné výbuchy přinutily letiště La Palma zavřít v sobotu brzy ráno kvůli nahromadění popela, uvedla španělská provozovatelka letiště Aina. Do 12:30 ET ET, operátor cvrlikání Že pracovníci odstraňovali popel z přistávacích drah.

Vzhledem k tomu, že sopka stále vybuchuje, jsou ti, kteří na ostrově žijí, zranitelní zemětřesením, lávovými proudy, toxickými plyny, sopečným popelem a kyselými dešti. Hlavním problémem ostrovanů jsou zdravotní účinky a škody způsobené sopkou.

Dětské kolo bylo pohřbeno v sopečném popelu, protože 24. září 2021 pokračuje erupce hory Cumbre Vieja na kanárském ostrově La Palma v El Pasu.



Úředníci se zeptali obyvatel Vyhněte se venkovním aktivitám Sopka také vybuchne. Úředníci na Twitteru uvedli, že děti, těhotné ženy, starší osoby a osoby s plicními nebo srdečními chorobami jsou nejvíce ohroženy výskytem vedlejších účinků erupcí, a vyzvali je, aby byli velmi opatrní. Těm, kteří byli vystaveni sopečnému popelu, bylo řečeno, aby používali obličejové masky a brýle a aby se ujistili, že jejich kůže je zcela zakryta.

Uvedla to vláda Kanárských ostrovů prohlášení Pátek. Přibližně 160 lidí Blízké oblasti Z Taguya byly evakuovány také Tacande de Abajo a Tacande de Arriba, které se nacházejí asi 10 mil od sopky.

Škody způsobené erupcí mohou pokračovat rovnoměrně 84 dníVe středu to uvedli vědci z vulkanologického ústavu.

Láva, která dosud vytékala ze sopky, dosáhla téměř 20 stop výšky a zničila stovky budov, včetně mnoha domů. Obrázky poškození ukazují několik palců skály, lávy a popela, které pokrývají dvory a kola a hromadí se po domech.

V jedné oblasti se zdálo, že jeden dům unikl proudu lávy, protože ho láva zcela obklopovala. Dům vlastní starší dánský pár, který zmizel od začátku pandemie koronaviru, a dům je obklopen temnými, skalnatými zbytky lávy.

