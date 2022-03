Leťte se svým jménem zdarma kolem Měsíce na misi Artemis I NASA

Zde přidejte své jméno, abyste jej mohli začlenit na flash disk, který poletí na palubě Artemis I.

Artemis I bude první bezpilotní letový test rakety Space Launch System a kosmické lodi Orion. Cesta připravuje cestu k přistání první ženy a první barevné osoby na Měsíci!

Vyplňte formulář zde: Pošlete své jméno s Artemis

Všechny oči budou upřeny na historický startovací komplex Orion 39B a vesmírný startovací systém (SLS). SLS) lift off for the first time from NASA's modernized Kennedy Space Center in Florida. The mission will demonstrate our commitment and capability to extend human existence to the Moon and beyond.

Artemis I will be the first in a series of increasingly complex missions to build a long-term human presence at the Moon for decades to come.