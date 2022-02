Islandské drama ‚Beautiful Objects‘ vyhrává Europa Cinemas Label – The Hollywood Reporter

nádherní tvorovéDruhý film islandského režiséra Guomundura Arnara Guomundssona získal letošní cenu Europa Cinemas Label jako nejlepší evropský film v sekci Panorama Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně 2022.

Porota čtyř vystavovatelů Arthouse, kteří zastupují síť Europa Cinemas, oznámila cenu ve středu.

Drama o dospívání bylo letos v Berlíně velkým hitem. Děj sleduje Balli (Askell Einar Palmason), brutálně šikanovaného teenagera, který naváže dočasné spojení s trojicí mocných cizinců v čele s Addie (Berger d’Agour Bjarcasson).

„Guomundssonův druhý celovečerní film je určitě krutým pohledem na skupinu dospívajících chlapců, kteří se snaží najít cestu vpřed navzdory izolaci svých rozbitých rodin. Vřelost spojená s násilím je to, co dělá tento film tak náročným,“ uvedla evropská filmová porota. Přímo s chlapci, kteří se zabývají svými emocemi a přátelstvím, ale z této toxické maskulinity se Guomundssonovi daří najít naději a lyrickou poezii, a to i pomocí někdy až magického realismu k vytvoření velmi zvláštní atmosféry. Film se odehrává na Islandu, ale to je u filmů odtamtud neobvyklé – tentokrát tam není žádná rozlehlá krajina, ale řada průmyslových a městských míst zachycených pomocí brilantní a imaginativní fotografické práce. Guomundsson dovedně dokázal podat solidní výkon mladého a nezkušeného hereckého obsazení. Zkoumaná témata jsou univerzální a tento film si zaslouží, aby si našel své diváky v celé Evropě.“

V rámci ocenění, nádherní tvorové Obdržíte propagační podporu od Europa Cinemas, která vám pomůže s uvedením do kin v celé síti vystavovatelů této skupiny.

Film vyrábí Joint Motion Pictures v Reykjavíku v koprodukci s Denmark Engine, švédskými Hubbab a iFast Film, nizozemskou skupinou Bastide Films a Negative v České republice a film je mezinárodně prodáván společností New Europe Film Sales.