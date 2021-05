Dorna WSBK s potěšením oznamuje, že televizní pokrytí mistrovství světa superbiků MOTUL FIM zasáhne nové diváky a nová teritoria pro sezónu 2021. Noví provozovatelé vysílání se dohodli, že předvedou nejrychlejší produkční cyklistický turnaj na světě a zároveň rozšíří důležitá partnerství.

Eurosport Zůstává významným provozovatelem vysílání, jak WorldSBK ukazuje po celé Evropě s dosaženou novou pětiletou dohodou, což zajišťuje, že fanoušci z 54 zemí na kontinentu budou moci sledovat vzrušující bitvu o mistrovství. Eurosport UK místo toho také pokryje každé turné svým obsahem pro diváky ve Velké Británii a Irsku ITV Síť bude po každém kole vysílat 46minutovou sérii vrcholů.

Sky Sport V Itálii bude v průběhu sezóny 2021 vysílat živé přenosy ze všech tří kategorií, přičemž bude poskytovat podrobné pokrytí, hlavní body a novinky z celé sezóny, včetně titulu Federica Caricasula (GMT94 Yamaha) o jeho návratu na WorldSSP. Zdarma ve vzduchu TV8 Bude také vysílat všechny tři závody WorldSBK; Zajistěte, aby italští fanoušci mohli vidět Michaela Robina Rinaldiho (Aruba It Racing – Ducati) v jeho první sezóně v tovární uniformě Ducati.

Ve Španělsku budou fanoušci moci sledovat Alvara Bautistu (Team HRC) a Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) prostřednictvím španělské národní televizní sítě, RTVEA jejich vyhrazený sportovní kanál Teledeporte, Vedle Dazen Ve Španělsku, zatímco Dazen Tato událost bude také vysílána v Brazílii, kde Ton Kawakami a jeho bratr Meikon (oba AD78 Team Brasil od společnosti MS Racing) budou slavit WorldSSP300. Portugalští fanoušci nikdy nevynechají vysílání Sportovní televize„Zatímco diváci na Gibraltaru mohou sledovat na GIB Telecom.

Němečtí fanoušci budou moci vidět Jonase Folgera (Bonovo MGM Action) na německých strojích, zatímco BMW přináší na WorldSBK nové kolo na ServusTV A jejich nová online platforma servustv.com/sport, která bude vysílat WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300 v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Novinka pro rok 2021 a shoduje se s návratem českého turné, Nova Sport A Hlas Všechny tři sezóny budou vysílány v České republice a na Slovensku po dobu příštích pěti sezón Kanál A. Po stejnou dobu bude k dispozici také ve Slovinsku. V Maďarsku Arena 4 Bude to nový provozovatel vysílání, který do svého portfolia sportovních programů přidá WorldSBK. V Evropě existují dva další noví vysílací společnosti poskytující pokrytí pro kampaň do roku 2021 RTL Prezentace prací v Lucemburku a Lucembursku RTBF Oview Událost byla vysílána v Belgii, což se shodovalo s příchodem Loris Cresson (TPR Team Pedercini Racing) na WorldSBK.

Indonésie se vrací do kalendáře WorldSBK v roce 2021 na Mandalika International Street Circuit a fanoušci v zemi mohou sledovat všechny události včetně Galang Hendra Pratama (Ten Kate Racing Yamaha) na WorldSSP na Grindstone TVZatímco fanoušci po celé Asii budou moci po návratu sledovat druhou sezónu Hondy Fox Sports Asia. G Sport Akce bude vysílána také v Japonsku. Fanoušci v Číně si také budou moci užít pokrytí WorldSBK prostřednictvím Zhibo.tv„Platforma pro online streamování, která bude obsahovat všechny tři závody WorldSBK naživo a na vyžádání během turné s mandarínským komentářem; Je to poprvé, co čínský provozovatel vysílání vysílal WorldSBK.

Fanoušci v regionu MENA si rok 2021 mohou užít Být ve sportu S Super Sport Vysílejte vše, co se děje na africkém kontinentu. V Turecku je nový provozovatel vysílání Sportovní kanál TRT; S fanoušky, kteří mohli vidět Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha s BRIXX WorldSBK), Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) a Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha) ve WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300. V Oceánii, Fox Sports Událost bude vysílána v Austrálii se zvýrazněním zobrazeným na SBS Zatímco Sky Sport Kampaň do roku 2021 bude uvedena na Novém Zélandu.

Severní Amerika také není bez pokrytí, WorldSBK zůstane Sportovní síť NBC Pro rok 2021. Nová dohoda v Kanadě pro rok 2021 znamená REV TV WorldSBK Racing bude vysílat kromě 46minutového Spotlight Packu vyrobeného po každém kole s REV TV Využívají své komentátory pro osobní zážitek pro kanadské publikum. V Latinské Americe Fox Sports Událost bude vysílána, aby si fanoušci mohli užít celou akci po celou sezónu.

Fanoušci z celého světa budou moci sledovat každý okamžik akce v roce 2021 pomocí WorldSBK VideoPass, který divákům poskytne živé přenosy z každé relace každé kapitoly i rozsáhlý archiv historických událostí. Díky Tissotu má Live Timing aplikaci WorldSBK, kterou si můžete stáhnout zdarma!