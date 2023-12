PAQ Research: Vášeň Čechů pro pivo podkopává ekonomický růst

Daniel Prokop|Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

„Spotřeba alkoholu v České republice je nejvyšší v Evropské unii a negativní dopad na zdravotnictví, sociální sektor a produktivitu se odhaduje na 30 až 50 miliard korun ročně, přičemž příjmy ze spotřební daně na alkohol jsou mnohem nižší než v ČR. Česká republika. [13 to 14 billion crowns]. Problém je, že u spotřební daně je mnoho výjimek a ty se s přesčasy nezvyšují, takže reálná hodnota spotřební daně klesá. Víno stále není zdaněno vůbec. Máme tedy spoustu výjimek, nízkou spotřební daň z reálné hodnoty, velmi nízkou spotřební daň z piva a nyní navrhujeme nějaké změny a reformy, které zvýší příjmy a vytvoří lepší cenovou politiku, která pomůže vypořádat se s alkoholismem a negativní účinky konzumace alkoholu. Alkohol.“

Nyní se vede obrovská debata o tom, zda má být víno zdaněno nebo ne. Jaké jsou vaše návrhy?

„Myslím si, že z ekonomického a lékařského hlediska bychom víno rozhodně zdanit měli, protože vede ke konzumaci alkoholu – spotřeba vína roste, spotřeba lihovin a piva klesá. Vzhledem k tomu, že víno není zdaněno, je velmi levné a litr vína koupíte za méně než jedno euro.“ Někdy v České republice. a pivo na úrovni srovnatelné s lihovinami – na úrovni 60 až 80 procent efektivní daňové sazby na obsah etanolu a alkoholu Protože v tuto chvíli nemáme žádnou spotřební daň na tiché víno a spotřební daň na pivo je asi 20 na 25 procent spotřební daně z lihovin.

Češi jsou národem pivařů a mnoho lidí říká, že pivo budou pít, ať to stojí, co to stojí. Opravdu to můžete změnit?

„Myslím, že byste to mohli trochu změnit. Smyslem zvýšení spotřební daně je, že by se zvýšily ceny nejlevnějších piv a nejlevnějších vín, což jsou z velké části nápoje za nebezpečným alkoholem. Na kvalitu by to mělo jen malý dopad.“ místní pivo a místní víno.“ , přičemž to ovlivní ceny velmi levného piva a vína Další věc, kterou navrhujeme, je umístit spotřební daň co nejblíže objemu alkoholu, např. spotřební daň z piva by měla být spojen s množstvím alkoholu v pivu, což nyní není pravda. To je Vazba mezi spotřební daní a objemem alkoholu vytváří pobídku pro výrobce ke snižování objemu alkoholu, což znamená, že lidé by mohli pít stejně množství piva, ale zkonzumoval by mnohem méně alkoholu. Takže si myslím, že pokud tyto účinky zkombinujete, ovlivní to konzumaci alkoholu a jeho důsledky.

Co tedy Češi hlavně pijí – je to pivo a víno – nebo pivo a destiláty?

„Je to především pivo – spotřeba lihovin je nižší než v některých jiných zemích, ale je také velmi vysoká – a spotřeba vína roste, protože není zdaněno. Takže si myslím, že cílem této cenové politiky je, aby zdanění různých alkoholických nápojů rovnější.“ Omezení nahrazování lihovin levným vínem.

Neškodí to českým výrobcům piva a vína?

„Pokud uvalíte na víno vyšší nepřímou daň podle množství alkoholu a zdaníte ho po litrech, zvýší to hodnotu levného vína. Pokud tedy máte láhev vína, která stojí 200–300 korun, nepřímá daň cenu to moc nezmění, ale pokud máte velmi levné, nekvalitní víno za 20-30 korun (asi eur), tak spotřební daň daň výrazně zvýší cenu toho vína. Takže si nemyslím, že bude příliš poškodí česká vinařství, jen to zatíží velké producenty nekvalitních vín u nás A ještě něco – rozhodně spoléháme na využití poloviční ceny pro malé pivovary a malé výrobce vína, které EU umožňuje. kdyby měli poloviční cenu, kdyby vyráběli kvalitnější, dražší vína nezatížená spotřební daní, tak by to zatížilo málo Může to pomoci i místním výrobcům, ve srovnání s velkými výrobci nekvalitního vína a nízkého -kvalitní pivo.

Takže to zároveň ovlivní, co čeští výrobci alkoholu vyrobí a co Češi pijí…

duchy|Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

„Určitě to povede k tomu, že lidé budou volit spíše kvalitní místní vína než vína velmi nekvalitní. Nemyslíme si, že to bude mít velký dopad na malé, lokální výrobce. Určitě to ovlivní velké producenty levných, nekvalitních vína a levné pivo.“

Víme z jiných zemí, jak účinné jsou zásahy daňové politiky při snižování nadměrné konzumace alkoholu?

„No, určitě elasticita poptávky po víně a pivu je asi 0,5-0,7, což znamená, že když zvýšíte cenu o 7 procent, spotřeba klesne o 5-7 procent. Takže na ceně určitě záleží – není to tak, na tom nezáleží a lidé budou stejně pít ve stejném měřítku. Samozřejmě záleží, jak to uděláte. Pokud máte tyto výjimky – například pokud nemáte pevnou daň z vína a zvýšíte daň na lihoviny, to bude mít velmi omezený dopad Protože nabízíte pevnou substituci vína. Účinek cenové politiky tedy závisí na tom, jak je systematická, bez výjimek a ideálně spojená s objemem alkoholu, aby měli výrobci motivaci vyrábět nižší alkohol pivo a víno a tak dále.“

Už jsem řekl, že Češi nadměrně pijí. Jak moc je to špatné?

V množství vypitého alkoholu na hlavu jsme v Evropské unii na vrcholu žebříčku. Je to kombinace těžké konzumace piva a lihovin a zvýšené spotřeby vína. Někteří říkají, že součástí jsou turistické nápoje, ale můžeme vidět, že během pandemie Covid, kdy tu nebyl téměř žádný cestovní ruch, se to jen trochu snížilo, takže drtivá většina místních nápojů jsou místní nápoje. „Určitě jsme na vrcholu statistik.“

Existuje nějaký náznak, že by vláda mohla být otevřená argumentům, které uvádíte?

vinobraní|Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

Myslím, že většina ministrů s nimi souhlasí. Jsou některé strany, které mají nějaké domácí pobídky, aby to nedělaly, samozřejmě je proti takovým změnám velký tlak, ale myslím si, že politici musí být racionální a silní ve svém myšlení. Máme teď velké problémy s deficitem státního rozpočtu a nemůžete si dovolit nevyužít těch deset nebo dvanáct miliard korun ročně, které můžete získat zdaněním alkoholu. Potřebujeme příjmy a musíme zvýšit daně. „Je lepší zvýšit daň z alkoholu než zvýšit daň z práce.“

A zároveň ušetřit náklady na zdraví.

„Ano, argumenty proti racionální reformě zdanění alkoholu nejsou silné. Jedním silným argumentem je, že bychom neměli zatěžovat malá vinařství obrovskými administrativními náklady, ale myslím si, že existují způsoby, jak to udělat s menším managementem, takže bychom tento problém měli vyřešit.“ a jít vpřed.“ Ve kterém.