Propagace ukazuje přehled klasických desek a miniher Mario Party Superstars • Eurogamer.net

Mario Party Superstars se chystá proniknout do minulosti série, aby koncem tohoto měsíce, počínaje 29. říjnem, přinesl na Switch nějaké klasické palubní akce a minihry a Nintendo se na oba podíval blíže před jejich uvedením.

Mario Party Superstars vychází z více než dvou desetiletí vydání a obsahuje pět desek vycházejících z éry N64 – Yoshi’s Tropical Island, Space Land, Peach’s Birthday Cake, Woody Woods a Horror Land – všechny byly přepracovány pro Switch a nabízejí vlastní jedinečné události, zatímco jeho minihry byly vybrány ze všech předchozích dílů Mario Party.

Nově vydané Nintendo Přehled promo akcí Mario Party SuperstarsKterý můžete vidět níže, zdůrazňuje několik miniher, včetně Face-Lift, Hot Rope Jump, Pushy Penguins a Goomba Spotting. Celkově však Mario Party Superstars nabízí 100 miniher, včetně Free-for-All, 2 vs 2, 1 vs 3 a Duels.

Mario Party Superstars – Úvod do přehledu.

Ti, kteří touží skočit přímo do minihry, mohou přeskočit deskové hry, a to s režimem Mt Minihry Mario Party Superstars, který nabízí sedm různých kurzů: Free Play, Tag Match Co-op, Trio Challenge, Sports and Puzzles a Survival and Coin Bitva a denní výzva. Pokud jde o hru pro více hráčů, online, stejný systém a možnosti místního bezdrátového připojení jsou podporovány jak při hraní plné deskové hry, tak při hraní Mt miniher, mohou jednotliví hráči využívat výhody náhodného dohazování.

V promo akci Nintendo najdete několik dalších podrobností a ti, kteří hledají nostalgickou akci Mario Party, si budou moci od 29. října vyzvednout Superstars pro Switch.