Náhodně: Díky přepracování uživatelského rozhraní Nintendo Switch bude hlavní nabídka a eShop vypadat jako iOS od Apple

Od příchodu Switche uživatelé požadují, aby Nintendo vylepšilo rozhraní hybridního systému. Jedním z nejdůležitějších požadavků je přidání složek, ale kromě toho fanoušci chtějí mít také možnost změnit barvy pozadí a dokonce je nahradit tapetami.

I když nic nenasvědčuje tomu, že bychom něco z toho v budoucnu získali, nezastavilo to některé fanoušky Switche v představách o tom, jak by mohlo vypadat uživatelské rozhraní zařízení, kdyby jej Nintendo aktualizovalo. Poslední přepracování uživatelem RedditporcorsoZdá se, že čerpá alespoň nějakou inspiraci z uživatelského rozhraní v mobilním a tabletovém operačním systému Apple, iOS.

Jak vidíte, existují také průhledné nabídky, zakřivené hrany a barevná pozadí a složky. V internetovém obchodě Switch dokonce dochází k proměně. Ačkoli to není poprvé, co jsme viděli přepracování přepínače, je to rozhodně jedinečný zážitek ve srovnání s mnoha z nich Předchozí modely.



Chcete, aby Nintendo aktualizovalo uživatelské rozhraní Switch? Co si myslíte o výše uvedeném konceptu? Řekněte nám to níže.