Climate Report Card říká, že se země snaží, ale zoufale se potřebují zlepšit

Země jsou daleko od dosažení těchto cílů. Současné klimatické závazky by svět navedly na cestu ke zvýšení teploty o 2,5 stupně Celsia do roku 2100, za předpokladu, že země dodrží své plány. Aby se globální oteplování udrželo na bezpečnější úrovni, musí globální emise do roku 2035 klesnout asi o 60 procent, což si pravděpodobně vyžádá mnohem rychlejší expanzi zdrojů energie, jako je větrná, solární nebo jaderná energie, a prudký pokles znečištění. paliva. Jako je ropa, uhlí a zemní plyn.

Zpráva uvádí, že šance na udržení nárůstu teploty na 1,5 stupni Celsia se „rychle zužuje“.

Nová zpráva je součástí tzv Globální inventář. Když země souhlasily s Pařížskou dohodou, dohodly se, že se počínaje rokem 2023 budou scházet každých pět let, aby formálně posoudily, jak probíhá boj proti změně klimatu, a zjistily, zda by měly zvýšit své úsilí.

Zpráva, jejíž příprava trvala téměř dva roky, má sloužit jako základ pro další kolo jednání OSN o klimatu, známé jako COP28, které začne koncem listopadu v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Tam budou země diskutovat o tom, jak reagovat na globální hodnocení a co více mohou udělat.

„Vyzývám vlády, aby pečlivě prostudovaly výsledky zprávy a pochopily, co to pro ně v konečném důsledku znamená a jaké ambiciózní kroky musí podniknout dále,“ řekl Simon Steele, šéf OSN pro klima. „Globální proces hodnocení je kritickým okamžikem pro dosažení větších ambicí a urychlení akce.“

Zpráva se vyhýbá zdůrazňování úspěchu nebo neúspěchu jakékoli jednotlivé země a zdůrazňuje jednu z nejožehavějších dynamik v globálních rozhovorech o klimatu. Všichni souhlasí s tím, že svět jako celek musí snižovat emise rychleji, ale země se ostře rozcházejí v tom, kdo přesně by měl dělat více. Rozvojové země jako Indie tvrdí, že bohatí producenti emisí, jako jsou Spojené státy a Evropa, musí rychleji omezit používání fosilních paliv, aby chudé země měly více času na vyčištění svých ekonomik. Američtí představitelé často poukazují na to, že Čína musí udělat více, když je země největším producentem emisí na světě.