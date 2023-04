Kvitová naštvala Rybakinu o ženský titul na Miami Open

Dvanáctá nasazená Petra Kvitová zde ve svém 13. vystoupení na Miami Open konečně získala svůj první titul, když v sobotu v maratonském tiebreaku pohoršila sedmou nasazenou Elenu Rybakinu, když zvítězila 7:6 (14), 6:2.

Třiatřicetiletá Kvitová, která je o 10 let starší než její soupeřka, přerušila 13zápasovou sérii výher Rybakiny a zastavila svou nabídku na Sunshine Double (Indian Wells a Miami Open).

S pevnou vůlí a pevnou obranou a strhujícím vítězným forhendem na jeden úder v dostihu smrti, který nadchl publikum ve druhém setu, si levoruká Kvitová připsala 30. titul ve dvouhře na okruhu WTA v průlomové kariéře.

Poté, co Rybakina trefila dlouhý forhend na mečbol, Kvitová zvedla ruce a položila si ruce nad hlavu. Zlomilo se to jen jednou v zápase. Bylo to její 41. účast ve finále WTA, ale první finále v Miami.

Kvitová, která je z Česka, se postavila proti oznámení, že Wimbledon letos přijme ruské hráčky. Rybakina, wimbledonská šampionka, pochází z Moskvy, ale reprezentuje Kazachstán.

Bývalá wimbledonská šampionka Kvitová vyhrála první set tiebreaku 16:14 na svůj pátý setbol. Roztřesená Rybakina náhle zasáhla dlouhý forhend a ukončila 22minutový tiebreak. Neporažení 7:0 v tiebreaku v roce 2023.

Set trval 66 minut, během kterých si každý hráč držel podání až do stavu 4-4 a poté si vyměnil přestávky na podání. Rybakina skončila s 10 esy v prvním setu a zároveň vytvořila rekord pro většinu es na turnaji WTA, čímž překonala značku Madison Keysové. Rybakina, který měl v zápase 12 es, zakončil turnaj s 69 esy pro turnaj.

Kvitová brejkla Rybakinaovou ve druhém gemu druhého setu bekhendovým returnem podání a vedla na 2:0.

Finále mužské dvouhry se koná v neděli a střetne se v něm Yannick Sinner, který překvapivě vyšel ze semifinále z obhájce titulu Miami Open Carlose Alcaraze, proti Daniilu Medveděvovi.

Medveděv vyhrál 23 ze svých 24 zápasů a minulý měsíc v Rotterdamu ve finále porazil Sinnera. Sinner, 10. nasazený z Itálie, vede 0-5 proti Medveděvovi a vyšel z třísetové, tříhodinové fyzické války s Alcarazem, která skončila v pátek pozdě večer.

Ve finále mužské čtyřhry porazili Santiago Gonzalez a Edouard Roger-Vaselin Austin Krajesek a Nicolas Mahut 7:6 (4), 7:5. ___

