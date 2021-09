Floridský lékař odmítne ošetřit neočkované pacienty

Lékař z jižní Floridy se stal druhým lékařem, který učinil kontroverzní rozhodnutí odmítnout léčbu neočkovaných pacientů ve stavu zpustošeném koronavirem.

Lina Maracini, lékařka primární péče v South Miami, penalizovala pacienty za „nedostatek nesobeckosti“ v dopise, který tvrdil, že nevyhovující lidé představují pro její zaměstnance značné riziko.

„Toto je mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví – zdraví veřejnosti má v této situaci přednost před právy každého jednotlivce,“ napsal Maracchini v dopise. Získal NBC 6.

„Zdá se, že z našich setkání chybí nesobeckost a zájem o zátěž na zdraví a pohodu naší komunity.“

Lékař uvedl, že zákaz neočkovaných pacientů byl způsoben schválením vakcíny Pfzier ze strany Správy potravin a léčiv. 15. září již neuvidíte neočkované pacienty, pokud nedostanou svou první vakcínu. Dají se ale udělat výjimky.

„Pokud má některý z našich pacientů přijatelný zdravotní důvod, proč vakcínu nedostal, nebo měl první vakcínu do 15. září, dejte nám prosím vědět,“ napsala.

Pacienti budou mít jeden měsíc na to, aby si našli jiného poskytovatele, pokud si to přejí, jak řekla během tohoto období její kancelář bude i nadále poskytovat virtuální schůzky pro neočkované pacienty.

Florida zažívá nárůst nakažlivé a smrtící varianty delty v celém státě, což zatěžuje nemocnice. Podle nejnovějších údajů 2. září měl stát Sunshine 129 240 nových případů a 433 nových úmrtí.

Marraccini se připojuje k dr. Jasonu Valentinovi z Alabamy – státu s nejnižší mírou očkování v zemi – který v srpnu oznámil, že Už nebude vidět neočkované pacienty Začátek 1. října.

Florida oznámila nárůst případů COVID-19 způsobených vysoce nakažlivou variantou delta. AP Photo / Marta Lavandier

Valentine napsal Zpráva pro jeho pacienty. “Bohužel, mnozí odmítají očkování a někteří nakonec onemocní nebo umírají. Nemohu a nebudu nikoho nutit očkovat, ale také nemohu nadále sledovat, jak moji pacienti trpí a umírají na eminentně preventabilní nemoc.”

Maracchini tvrdí, že neporušila Hippokratovu přísahu, starodávnou morální přísahu zavedenou lékaři, která nutí lékaře léčit všechny pacienty co nejlépe. Řekl to Newsweeku.

Novinám řekla, že by měla zvážit své další pacienty, kteří mají oslabenou imunitu nebo mají jiné zdravotní potíže, které by mohly virus učinit smrtelnějším.

“Hippokratova přísaha je do značné míry založena na vědě. Vědu se věnuji. Aplikuji to ve prospěch nemocných.”

Podle zákona o občanských právech lékaři nemohou odmítnout léčbu na základě věku pacienta, pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženství nebo národnosti, ale není jasné, zda lékař může odmítnout léčbu pacienta kvůli stavu očkování.

Lidé čekají ve frontě, aby dostali dávku vakcíny proti COVID-19 na floridském ministerstvu zdravotnictví v Pinellas County. Fotografie: Octavio Jones/Reuters

Podle Americké lékařské asociace Kodex lékařské etikyLékaři jsou povinni ošetřit mimořádné události, ale jinak „nejsou eticky povinni přijmout všechny potenciální pacienty … za určitých omezených okolností“.

Pro outlet uvedla, že jen asi 10 až 15 procent jejích pacientů váhalo nebo očkování odmítlo.

„Chápu, že si lidé mohou svobodně vybrat, ale pro mě je to problém, když to ovlivňuje ostatní“, Řekl to NBC 6.

„Pokud jde o bezpečnost ostatních, pokud jde o fakt, že jde o globální zdravotní problém a zdravotní problém komunity, v tomto bodě opravdu říkám, že tam je pro mě čára nakreslena do písku,“ ona řekla.