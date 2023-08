„Armored Core 6“ krmí hráče štěpkovačem s návodem na hlavu

z

Armored core 6 here with Skvělé recenze A silný počet prvních hráčů, vzhledem k tomu, že by se nikdy nespustil v měřítku něčeho jako Elden Ring, přestože jde o titul FromSoftware.

Ale když se hráči vrhnou do hry, zjistí, že hra má pevnou, pevnou zeď, do které se téměř okamžitě vrhne, což je první boss ve hře. Je to helikoptéra AH12 HC a ukázalo se, že je to tvrdý test pro nové i ostřílené hráče Armored Core.

Jedním z hlavních problémů prvního bosse je, že nemůžete konkrétně specifikovat svou bojovou mechaniku, protože je na to ve hře příliš brzy. Toto je doslova výukový program, takže zůstanete s vybavením, které dostanete, a zcela se soustředíte na mechaniku. Mechanika…těžká. Rada zahrnuje zůstat na zemi tak dlouho, jak jen to půjde, vyvážit měřidla a měřidla šéfa a zajistit, aby ho občas nesrazil malý oheň. Používejte prostředí pro krytí a používejte zesílení útoku a boje na blízko pro vaše nejvyšší šance na poškození.

Někteří říkají, že souboj s bossy je jedním z nejtěžších v historii FromSoftware, studio známého náročnými souboji s bossy, přestože jde o tutoriál pro hru. To se rovná „vyhození“ nových hráčů, zejména tvůrců obsahu, kteří při vysílání tak těžce bojují, aby se přes to dostali, přestože chtějí pro své publikum hrát vzrušující novou věc.

Ve hře jsou však další, obtížnější bossové, později včetně Batleuse:

Porazit prvního bosse hráčům trvá od 90 minut do 5 hodin, zvláště pokud tento žánr neznají. Někteří volají po zmírnění, ale to je FromSoftware, takže se to zdá nepravděpodobné, pokud není něco přímo vadné, což se nezdá být tento případ.

Připadá mi to jako tvrdý kelímek, ale je to pro hru zásadní. Je to obrovská úleva, když je tento boss odstraněn, a připraví vás na to, co můžete očekávat od zbytku hry, která vás zničí zcela novými způsoby. Jde o to, nevzdávat se příliš brzy, protože pokud to zvládnete a jste rádi, že jste to udělali, pravděpodobně si užijete zbytek hry. Pokud přestanete být frustrovaní dobře, asi za to nemůžu, ale možná se vyplatí vytrvat.

