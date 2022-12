34. edice evropského filmu končí; 3400 lidí sleduje 15 filmů…

Ammán Během 34. ročníku Evropského filmového festivalu zhlédlo evropské filmy více než 3 400 lidí Evropský filmový festival (EUFF) Na 3 různých místech v Ammánu, Irbid a Al-Salt, podle tiskové zprávy. Přidat inzerát

Festival byl nedávno zakončen projekcí jordánského filmu „Dcery Abdel Rahmana“ režiséra Zaida Abu Hamdana, kde byl Jordan čestným hostem letošního festivalu.

EUFF je hlavní kulturní událostí Evropské unie od svého prvního pořádání v roce 1989.

Závěrečný ceremoniál se konal v kulturním centru Haya za přítomnosti milovníků kinematografie a zástupců evropských ambasád a kulturních center v Jordánsku. Během ceremoniálu byli také vyhlášeni vítězové soutěže Mobilní film.

The Soutěž mobilního filmu Byl organizován ve spolupráci s SAE Institute Jordan v rámci tří témat: změna životního prostředí v důsledku znečištění, éra umělé inteligence a práva žen.

Prvním vítězem se stal Raja Yassin, který vyhrál iPhone 14 plus plné stipendium na kurz fotografování nabízený SAE Omán.

Druhou vítězkou byla Jane Mohammed a třetí Bayan Abu Toaima. Oběma byla udělena plná stipendia k účasti na fotografickém kurzu nabízeném SAE Omán.

EUFF je financován Evropskou unií v Jordánsku a je organizován společně s Národními kulturními instituty Evropské unie (EUNIC).

Festival je pořádán za účasti zastupitelských úřadů členských států Evropské unie a evropských kulturních institutů.

Joanna Rohaland Lindner, viceprezidentka EUNIC Zástupce vedoucího mise na rakouském velvyslanectví v Ammánu řekl: „Už po čtyřiatřicáté jsme spolupracovali, abychom pokračovali v tradici sbližování publika z Jordánska a Evropy, vytváříme prostor pro objevování a lepší vzájemné poznávání. „

„Po dvou online vydáních za poslední dva roky jsme se konečně mohli znovu osobně vidět,“ řekla. „Doufáme, že poslední dva týdny byly příležitostí nejen ke sledování filmů na velké obrazovce, ale také k setkání a navázání nových kontaktů.“

Festival během 13 dnů představil jordánské veřejnosti různé typy filmů, od komedií, dramat, dokumentů, romancí a dalších.

Představilo 15 evropských filmů, včetně: „Civilizace: Dobrá zpráva o konci světa“ z České republiky, „Už nikdy nepůjdeme na sníh“ z Polska, „Oscar a Lily, kde nás nikdo nezná“ z Rakouska. , „Můj osel, můj milenec a já“ z Francie, The Gods of Molenbeek“ z Belgie,“ Člen rodiny“ z Kypru, „Rumi Salon“ z Nizozemska, „The Audition“ z Německa, „House of Dolls“ z Rumunska, „Bubble Gum“ z Bulharska, „Fire Will Come“ ze Španělska, „Here Before“ z Irska, „I Run to You“ z Itálie, „Cold Case“ ze Švédska a „The Reason I Jump“ z Spojené království.

Festival zahrnoval dvě sekce. Otázka a odpověď s ředitelem „House of Dolls“ Tudorem Platonem a panelová diskuse po promítání filmu „The Reason I Jump“, které se zúčastnili odborníci na autismus Juman Ammar, Mustafa Dino a Waad Abu Zureik.

Pro propagaci evropských filmů mimo Ammán se ve spolupráci s Irbidem a Al-Salt uskutečnily tři projekce Královská filmová komises publikem, které tvořili převážně vysokoškoláci.

Ve spolupráci se SAE Oman se konal bezplatný workshop na téma „Pohyb kamery a velikosti záběru“.

EUFF je nejdéle probíhající festival zahraničních filmů v Jordánsku. Letošní festival se konal ve spolupráci s Media Commission, Royal Film Commission, Greater Amman Municipality, SAE Institute a LOYAC.

Mediální partnerství zahrnovala: Roya TV, Water FM, Mode FM a Hawaa Amman Radio.

Přečtěte si další národní zprávy

Zprávy z Jordánska