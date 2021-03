Agnieszka Holland („Charlotte“) Rozhovor s její českou nominovanou na Oscara

„Chtěl jsem vyprávět tento příběh, protože vyvolává mnoho otázek na mnoha úrovních,“ přiznává uznávaný polský režisér. Agnieszka Holland O tom, proč chtěl režírovat svůj nejnovější film Česká / Polská / Irská / Slovenská koprodukce “Charlotte”. “Je to intimní příběh s epickým účelem,” říká. Podívejte se na náš exkluzivní video rozhovor s Holandskem výše.

“Charlotte” je založena na skutečném příběhu českého léčitele John Mykolasek, Který zasvětil svůj život léčbě nemocných pomocí léčivých rostlin. Během války a nepokojů 20. století si musel vybrat mezi svým povoláním a svým svědomím. Uznávaný český herec ve filmu Evan Trojan Micholeek se svým skutečným synem ve fantastickém představení Joseph Trojan Pro mladšího Michaela. Ve filmu je česká socha matiné Juraj Lodge Jako specializovaný pomocník léčitele František Palko.

Film otočí vrstvy muže do středu příběhu a otevírá vysvětlení, proč název filmu naznačuje, že může být více než pouhým poutačem. „Osobně věřím, že to není Charlotte na profesionální úrovni. Není to podvodník. Nikdy nepředstíral, že je schopen pomoci někomu, komu pomoci nemohl. Ale současně tu bylo spousta pokrytectví, humoru, narcismu,“ vysvětluje Hollande Na otázky týkající se postavy a jejího života nemáme snadné odpovědi. Chtěli jsme spíše klást otázky než dávat odpovědi. “

“Někdo se mě zeptal, jaké jsou moje filmy?” Co se snažím říct svými filmy? [There’s] Pouze jedna zpráva pro mě; Život je komplikovaný a lidé jsou velmi složití, “řekl Hollande. “Zjednodušení je lež.” V dnešní době nejvíc toužíme zjednodušovat, soudit, dobře vědět a zbytek vidět očima naší agendy nebo našich ideologických přesvědčení. Jsme velmi polarizovaní. Takže mě zajímá tajemství ostatních. “

Holland je hrdý na to, že dosud režíroval dva filmy nominované na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film (nyní známý jako nejlepší mezinárodní celovečerní film): jeho západoněmecký film Rozzlobená sklizeň v roce 1985 a jeho polský film „In the Dark“ 2011. Jeho dosud nejpopulárnějším filmem je Europa Europa. “Holland byl v roce 1992 nominován za nejlepší adaptovaný scénář. Nyní je „Charlotte“ jednou z 15 osob, které Filmová akademie vybrala do užšího výběru 93. Holland, který si zaslouží rysy z celého světa, byl znovu nominován na Oscara. Když budou 15. března oficiálně oznámeny nominace na Oscara, bude Hollande první Helmer pro tři filmy ze tří různých zemí, čímž se Charlotte stane jednou z pěti nejlepších v kategorii Nejlepší mezinárodní hraný film.

Film „Charloten“ bude čtvrtým českým filmem, který bude nominován od založení České republiky v roce 1993. V roce 1996 zvítězil Kolya a poté budou nominovány filmy „Divided We Fall“ (2000) a „Eleri“ (2003). Před tím získalo šest československých filmů nominaci na Oscara v kategorii cizojazyčných filmů – uznávaný český režisér Miloš Foreman„Lásky blondýnky“ v roce 1966 a „Hasičský ples“ v roce 1968, „Moje sladká malá vesnička“ v roce 1986 a „Základní škola“ v roce 1991 – Oscarová noc se dvěma filmy („Obchod“ na hlavní ulici v roce 1965) and 1967 In „Closer Trains“).

