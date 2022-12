Nevysvětlitelný únik z ukotvené kosmické lodi Sojuz zrušil ruský výstup do vesmíru na palubě Mezinárodní vesmírné stanice

(Reuters) – Rutinní výstup dvou ruských kosmonautů na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) byl zrušen, protože se chystal začít poté, co letoví dispečeři zaznamenali výron kapaliny z kosmické lodi, ukázalo webové vysílání NASA. Sojuz kotvil.

Kapalný sprej, který byl viditelný na živém videu NASA jako proud částic podobných ledu vycházející ze zadní části kapsle Sojuz MS-22, byl komentátorem NASA popsán jako únik chladicí kapaliny.

NASA uvedla, že žádný ze sedmi současných členů posádky ISS – tři ruští astronauti, tři američtí astronauti a japonský astronaut – nebyl nikdy v žádném nebezpečí.

K nehodě došlo v době, kdy se dva kosmonauti, velitel posádky Sergej Prokopjev a palubní inženýr Dmitrij Petlin, oblékali a připravovali na plánovaný výstup do vesmíru, aby na ruské části Mezinárodní vesmírné stanice přenesli chladivo z jednoho modulu do druhého.

Bylo slyšet, jak v rádiovém přenosu Prokopjev a Bejtlin řekl úředník pro ruské operace řízení mise poblíž Moskvy, že jejich výstup do vesmíru byl zrušen, zatímco inženýři pracovali na určení povahy a původu úniku.

Živý komentátor NASA Rob Navias ve vysílání z Johnsonova vesmírného střediska NASA v Houstonu uvedl, že výstup do vesmíru byl zrušen kvůli úniku, který podle něj začal kolem 19:45 EDT (ve čtvrtek 0145 GMT).

Proud částic, které se podle NASA jeví jako kapalina a možná i chladivo, se valí z kosmické lodi Sojuz Mezinárodní vesmírné stanice a nutí dva ruské kosmonauty, aby v těchto dnech odložili plánovanou výstup do vesmíru 14. prosince 2022. Statický snímek pořízen z video. NASA Television/Handout přes Reuters

Navias řekl, že plavidlo Sojuz dorazilo k vesmírné stanici v září, přivezlo Prokopjeva, Betlina a amerického astronauta Franka Rubia na ISS a zůstalo připojeno k Zemi orientované straně laboratoře na oběžné dráze.

Navias řekl, že výstup do vesmíru plánovaný na středu byl již jednou zpožděn, koncem listopadu, kvůli vadným chladicím čerpadlům v oblecích astronautů.

Kosmická procházka měla být podle NASA 12. letošní na Mezinárodní vesmírné stanici a 257. v historii 22 let staré platformy pro montáž, údržbu a modernizaci.

Navias řekl, že je příliš brzy na to říci, jaké důsledky by únik mohl mít pro bezpečnost této kosmické lodi a zda to bude představovat nějaké potíže pro návrat posádky na Zemi na konci jejich mise.

Na vesmírné stanici je zaparkováno dalších pět kosmických lodí – dvě kapsle SpaceX (Crew Dragon a Cargo Dragon), vesmírná nákladní loď Northrop Grumman Cygnus a dvě ruské zásobovací lodě, Progress 81 a Progress 82.

Mezinárodní vesmírná stanice, která se táhne po délce hřiště amerického fotbalu a obíhá asi 250 mil nad Zemí, je nepřetržitě obsazena od roku 2000 a provozuje ji americko-ruské partnerství, které zahrnuje Kanadu, Japonsko a 11 evropských zemí.

(Zpráva Steve Gorman v Los Angeles). Další zprávy od Joe Roulette ve Washingtonu. Střih Jerry Doyle

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.