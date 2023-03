Český prezident varuje před novými rozděleními v Evropě

Berlín

Český prezident Petr Pavel v úterý varoval před novými rozděleními v Evropě v důsledku ruské války na Ukrajině.

„Země střední a východní Evropy sehrály velmi aktivní roli v podpoře Ukrajiny, získaly pocit sebevědomí,“ řekl Pavel na společné tiskové konferenci se svým německým protějškem v Berlíně.

„Bylo by ale velmi nešťastné, kdybychom vstoupili do soutěže s takzvanou tradiční západní Evropou, a to by byl opak toho, čeho bychom chtěli dosáhnout. Musíme dále posilovat jednotu Evropy.“

Pavel tvrdil, že silnější jednota mezi zeměmi Evropské unie je nezbytná k tomu, aby čelila nejen ruským plánům, ale i vlivu Číny.

Dodal, že Německo, největší ekonomika Evropské unie, musí převzít větší odpovědnost za bezpečnost a obranu Evropy.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ze své strany uvedl, že jeho země spolu s evropskými partnery bude Ukrajině nadále poskytovat silnou podporu.

Rusko svým útokem na Ukrajinu rozbilo mírový systém v Evropě. Rusko podle něj brutálně porušilo mezinárodní právo.

Steinmeier řekl, že diskutovali o nejnovějším vývoji a způsobech, jak poskytnout Ukrajině větší podporu při obraně proti Rusku.

„Německo je dnes největším zastáncem Ukrajiny na evropském kontinentu, a to i z hlediska vojenské podpory,“ řekl. Evropská unie a NATO jsou odhodlány pokračovat ve finanční, hospodářské, humanitární a vojenské pomoci Ukrajině. „

