Žába v Indii, z níž vychází houba. Vědci nikdy předtím nic takového neviděli

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





CNN

—



Když skupina přírodovědců pozorovala hromadu žab zlatohřbetých v jezírku u silnice v indickém státě Karnataka, všimla si něčeho zvláštního na jednom z obojživelníků – zvířeti z boku vyrážela malá houba.

Jak se zdánlivě zdravé žábě podařilo vypěstovat svého inbredního partnera – událost, která nebyla nikdy předtím zdokumentována – podle článku zveřejněného v lednu v časopise vědci škrábali na hlavě. Plazi a obojživelníci.

„Když jsem poprvé uviděl žábu s houbou, byl jsem tím pohledem ohromen a uchvácen,“ řekl e-mailem Lohit Y. T., specialista na řeky a mokřady z WWF India v Bengaluru. YT byl součástí skupiny, která objevila žábu. „Přemýšlel jsem o zdokumentování, protože je to jev, o kterém jsme nikdy předtím neslyšeli. Chtěli jsme, aby to byl vzácný jev a ne nebezpečný jev pro žábu.“

Druh – známý jako Raova střední žába zlatohřbetá, nebo vědecký název: Hylarana intermedia – Hojně se vyskytuje ve státech Karnataka a Kerala v jihozápadní Indii. Žáby jsou malé, dosahují pouze 2,9 palce (7,4 cm) na délku.

Zatímco přírodovědci sledovali žábu, jak houba rostla, zvíře se přesunulo ze středu větve, na které sedělo, ke špičce, otočilo se a změnilo polohu, ale houba zůstala přesně tam, kde byla, řekl YT. Skupina se žáby nedotkla.

Lohit YT YT řekl, že žába se přesunula ze středu větve, na které seděla, ke špičce, otočila se a změnila polohy, ale houba zůstala zcela na svém místě.

Autoři obojživelníky objevili v červnu 2023 a nesbírali je, takže příčina jevu ani osud žáby nejsou známy.

Ale prostřednictvím fotografií mykologové později zjistili, že houba rostoucí z boku žáby byla houba Společná kapuceJe součástí rodu Mycena, což je druh houby, který roste většinou na tlejícím dřevě mrtvých stromů, napsali autoři v publikovaném článku. Houba je Rime analytikhouba, která obvykle získává živiny z odumřelé nebo rozkládající se organické hmoty – ale a Studie 2023 Zjistila, že houby se mohou vyvinout tak, aby se jim dařilo i na živých rostlinách.

Studie z roku 2023 také naznačila, že mykénové houby by se mohly vyvinout tak, aby měly symbiotický vztah s živými rostlinami nebo stromy, což znamená, že jak rostlina, tak houby na ní rostoucí by z tohoto uspořádání měly prospěch – houby by z nich odebíraly živiny a přenášely je do rostlinný hostitel. Vědci dodali, že mykény mohou být prospěšné u stromů prořezáváním mrtvých větví.

Prognóza ropuchy s vrozeným cestovatelem není známa, ale existuje několik teorií o příčině jejího stavu.

Když Alyssa Wetterau-Kaganer, postdoktorandka na katedře veřejného zdraví a ochrany životního prostředí, poprvé viděla zprávu o žábě s houbou připevněnou na křídle. Cornell University College of Veterinary MedicineObjev mě fascinoval.

„Houby jsou dynamické organismy, které se přizpůsobují změnám ve svém prostředí, a když jsou vystaveny novým potenciálním hostitelům v různých prostředích nebo podnebích, mohou růst na místech, kde jsme to nikdy předtím nečekali,“ uvedla v e-mailu.

I když je těžké předpovědět osud žáby bez dalšího studia jejího stavu, je možné, že „zdravá žába snese mírné osídlení své kůže touto houbou bez jakýchkoli nepříznivých zdravotních účinků,“ řekl Caganer. Dodala, že plísňové infekce u žab jsou velmi časté, a pokud se houba rozroste na kůži nebo se zavrtá uvnitř těla zvířete, může se u zvířete objevit příznaky plísňového onemocnění. Kaganer se na tomto objevu nepodílel.

Existuje mnoho druhů hub, které mohou žáby infikovat, a je možné, že mezi houbami a žábami existují interakce, které dosud nebyly objeveny. Žába, která vykazuje známky plísňového onemocnění, jako je „změněné chování žáby“ nebo „poškození kůže včetně ulcerace nebo nádorových uzlů“, trpí infekcí, která často může vést ke smrti alespoň některých infikovaných zvířat. řekl Caganer. .

Cokoli neobvyklého, včetně plísňových porostů, jako je tento, je problémem pro tento druh žáby, řekl Karthikeyan Vasudevan, vedoucí vědecký pracovník Laboratoře pro ochranu ohrožených druhů v Centru pro buněčnou a molekulární biologii v Telanganě v Indii. Vasudevan nebyl zapojen do objevu a byl také překvapen objevem.

„Nemocná zvířata ve volné přírodě mají velmi malou šanci na přežití. Je těžké si všimnout nemocného zvířete, protože umírá nebo je rychle sežráno. Takže něco takového je zajímavé a mělo by následovat pozorování a zkoumání žab,“ Vasudevan řekl v e-mailu.

Nejprve si Vasudevan myslel, že houba uvízla na kůži žáby spíše než na výrůstku, ale fotografie žáby ho přesvědčily o opaku. „Je to skutečně případ živé houby na živé žábě,“ řekl Vasudevan. „Jednou z možností však je, že pod kůží žáby byl malý kousek dřevité úlomky poté, co uvízla v kůži a vyrašila z ní houba.“

Indie v současnosti čelí epidemii nemoci zabíjející žáby známé jako chytridiomykóza, což je plísňová infekce, která celosvětově postihuje více než 700 druhů obojživelníků. Autoři nové poznámky napsali, že tato nemoc byla pozorována na nízké úrovni ve všech žabích hotspotech po celé Indii.

Chytriidní choroba je příkladem běžné interakce mezi obojživelníky a houbami. Autoři nevědí, zda to souvisí s tímto zjištěním, uvedl YT.

„Tento konkrétní typ houby není blízce příbuzný druhům hub, které způsobují chetriomykózu, takže mě neznepokojuje, že tato houba je přímým příznakem chetriomykózy,“ řekl Kaganer, který nemoc studuje. „Je však možné, že žába infikovaná Mykénou změnila náchylnost k houbové infekci.“

Dodala, že žába nesoucí houbu na boku má buď zvýšenou náchylnost k chytriomykóze z vystavení mykoplazmatu, nebo by mohla být imunnější, „protože mykobakterie posunuly imunitní systém žáby do vysokých otáček.“

„Nemáme naději, že půjdeme po žábě, protože to není běžný jev,“ řekl YT. Dodal, že autoři lokalitu znovu navštíví během příští monzunové sezóny, kdy je teplé a deštivé počasí a žáby jsou hojnější.

„Pokud ho najdeme, bylo by to skvělé,“ řekl YT. „Toto místo navštěvuje mnoho nadšenců i odborníků. Bylo by skvělé, kdyby se to některým výzkumníkům dostalo do rukou a mohli dále zkoumat, ale opět je nepravděpodobné, že se to stane.“