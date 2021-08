FK Jablonec 2 Celtic4

Kyoko Furuhashi Ang Postgoglo získal svou keltskou vládu v České republice v jeho počátcích.

Celtic vstřelil svůj druhý gól vítězstvím v první čtvrtině 4: 2 nad Jablonkem v japonské mezinárodní Furuhashi Evropské lize.

Další letní dohoda, Leal Abbott, otevřela skóre na začátku a James Forrest a Ryan Christie oba našli zadní část sítě s selfie dvougólovým polštářem ve druhé polovině.

Postagoglovo první vítězství ve čtyřech zápasech pod keltskou zodpovědností vedlo jeho tým k tomu, aby v play-off narazil na AZ Alcmar.

Brankář představil Australan Joe Hart 24 hodin po dokončení přesunu z Tottenhamu, zatímco Furuhashi byl upřednostňován před Otsonem Edwardem.

Celtic musel být před otevřením Abbottova 12. roztoče napřed. Anthony Ralston postavil Davida Turnbulla na 14 metrů na volnou střelu, ale záložník nedokázal správně zachytit jeho střelu a byl chycen brankářem.

Hart udělal první záchranu o minutu později pohodlným úchopem v rohu.

Celtic se brzy ujal vedení. Forrest zahrál míč na Grega Taylora a byl odvezen domů poté, co nízký kříž zleva zablokoval Abadův počáteční pokus.

Hart se zastavil poblíž zastávky a Abbada zachránil další pokus, než Celtic šel do 16 minut dva nahoru.

Furuhashi se postavil svým prvním dotykem s Pittonovým průchozím míčem a míč potopil nad brankáře.

Domácí odpověděli do 60 sekund. Václav Pilar proběhl míč mezi Pittonem a Carlem Starfeltem a trefil míč kolem stabilního srdce.

Celtic vypadal sebevědomě z poloviny a Calta McGore střílela na 22 palců.

Furuhashi promrhal neuvěřitelnou příležitost na začátku druhého poločasu, když dobře utekl ze čtyř yardů poté, co odvrátil Abbottovo břevno.

Jablonek dostává míč do šestnáctky bez testování Harta, Celtic skončil třetí v 64. minutě a Turnbullův míč vytlačil za Abadu. Izraelci museli znovu zkontrolovat, ale dostali slušný pokus na bránu a brankář vstoupil Forestovi do cesty a ten se odrazil do sítě.

Forrest promarnil velmi tvrdou šanci, než ho chytil míč nalevo od keltského obránce Tomáše Malinského. Hráč Jablonic Hart čipoval, dostal na něj ruku, ale míč přišel od tyče a zasáhl hřiště a šel dovnitř.

Gól dával domácím naději, ale Forrest přihrával na střídajícího Christieho v 90. minutě, aby otočil hlavičku potápění domů.