Věnujte velkou pozornost státu Murray

Belmont byl vybrán, aby vyhrál předsezónní konferenci Ohio Valley Conference a ve čtvrtek vyhrál 10krát za sebou a vytvořil rekord 24-5.

Jinými slovy, Murray State porazil ve čtvrtek večer velmi dobrý tým střední třídy 76:43.

Březen se rychle blíží. První konferenční turnaj začíná v pondělí. Brzy budete ve své turnajové kategorii NCAA hledat ty relativně neznámé týmy, které dokážou překvapit a ty, které získávají body. v BetMGM Které mohou vyhrát na peněžní hranici. Ale neudělejte tu chybu a neříkejte Murray State Popelka. Soutěžící nad tím.

Murray State, jeden z nejlepších hlavních středních programů v zemi a škola, která produkovala NBA All-Star Ja Morant, by mohla nabídnout hluboký kurz a nebylo by to překvapení.

Murray State je specialita střední kvality

33bodové vítězství Murray State nad Belmontem bylo naskládáno na solidní resumé, které zahrnuje 22bodové vítězství v Belmontu 15. ledna. Murray State je v průzkumu AP č. 19, č. 24 v KenPom Tyto klasifikace jsou oprávněné.

Belmont neprohrál od 22. prosince, kdy prohrál o 13 v Auburn. Pro East Tennessee měli hroznou ztrátu, ale to bylo pondělí před Dnem díkůvzdání. Murray State je v OVC 17-0, a i když by měl být každý student střední školy nervózní z toho, co by výběrová komise mohla udělat, zdá se velmi těžké uvěřit, že by soutěžící nebyli na turnaji NCAA, i kdyby byli naštvaní. OVC.

Může existovat důvod pochybovat o Murray State v šampionátu. Soutěžící je mladý tým, pouze jeden senior získává významné minuty. Stejně jako většina středních podniků nemají velký objem. Soutěžící ve skutečnosti nemají jasnou výhru; Bylo to jejich nejlepší vítězství nad trápícím se týmem z Memphisu v prosinci. Nejsou skvělým týmem pro střílení tří bodů a většina týmů, které překonávají turbulence v prvních kolech čtyřhry, se může z hlubin rozpálit.

Ale pokud Murray State bude pokračovat, nemusí to být tak problematické.

Příběh pokračuje

Útočník Murray State KJ Williams (0) při čtvrteční výhře zasáhl srdce Belmonta Nicka Mucinského (33). (AP Photo/ Timothy D. Easley)

Soutěžící se mohou zúčastnit druhý víkend turnaje

Murray State sice nemá dokonalý profil šampionátu, ale ani soutěžící nemají žádnou větší slabinu.

Murray State má efektivní útok a obranu. Jsou aktivní na obou stranách hřiště, což bylo vidět na čtvrtečním vítězství nad Belmontem. Běžci dobře střílí ze 3-bodové čáry, jsou dobrým útočným odrazovým týmem a dobře brání 3bodovou linii. Vede je 6-10 KJ Williams, který dělá od všeho trochu a může konkurovat spoustě špičkových závodníků, které březnové mohli vidět. Je to hluboký tým, který dostává spoustu příspěvků od všech.

Murray State není ten typ týmu, který by se mohl ke komukoli plížit, i když někteří, kteří se o univerzitní basketbal nezajímali, než viděli třídu, mohou být soutěžící překvapeni. Pokud Murray State vyhraje turnaj OVC, soutěžící budou nasazenou jedničkou v šampionátu NCAA. V závislosti na utkání je velká šance, že budou favorizováni i v prvním kole turnaje.

Vypadá to, že Murray State může být víc než jen víkend prvního týmu. Do neděle jsou asi dva týdny a stát Murray by už měl být na všech radarech.