My Scotland Eleventh as Gilmore and Patterson Highlights Sheer Quality – Barry Ferguson – Barry Ferguson

Je to už 23 dlouhých let. Byl jsem částečně zapojen se dvěma ztrátami doplňků.

A věřte mi, když řeknu, že bolí přiblížit se k velkému finále bez překročení hranice.

Ale tato skupina stojí za to. Rostly a rostly a my jsme měli tu nejlepší skupinu hráčů, jakou jsme za velmi dlouhou dobu měli.

Skutečnost, že jsme doma dostali dva zápasy, je fantastická. Kdyby jich v Hampdenu bylo 50 000, bylo by to lepší. Ale 12 000 je lepší než nic a hráči odešli dlouhou dobu, aniž by hráli před davem, který by se cítil jako 50 000.

První zápas je zásadní. Momentálně mě netrápí zápasy Anglie a Chorvatska. Česká hra je pro mě největší hra. Vyhrajte o tento bod a se třemi body v tašce a čtyřmi třetími týmy, které se kvalifikovaly do vyřazovacích fází, jste po první hře téměř tam.

Stojíme před dobrým týmem, ale ne skvělým. Nejsou stranou, kterou měli před pěti, šesti nebo sedmi lety. Jsou fyzičtí a mají spoustu dobrých hráčů, ale toto je pro nás vítězný zápas a upřímně si myslím, že tuto hru vyhrajeme.

Myslím, že na to máme lidi. Myslím, že na to mají náladu.

Steve Clark bude nadšený, a tak by měl být. V tomto týmu má 26 hráčů a každý z nich by něco udělal, kdyby byl vybrán. Kvalita je fenomenální.

Pro začátek si musí vybrat 11 z nich a není divu, že připouští, že má své bezesné noci. Je to těžká volba.

Lidé říkají, že střed je naše nejsilnější oblast a je těžké s tím polemizovat, dokud se nepodíváte na brankářskou divizi, kde máme tři špičkové brankáře.

Věřte mi, John McLaughlin je nejlepším střelcem a byl fenomenální, kdykoli v této sezóně hraje za Rangers. Ale Steve ano

Můžete si vybrat mezi Davidem Marshallem a Craigem Gordonem.

Oba jsou skvělí brankáři, nedělejte si chybu. Jsem spokojený s jedním z nich mezi tyčemi. Kdybych si měl vybrat, šel bych Craig Gordon Jen to zkusit, ale nic v tom není.

Tři vzadu jsou další dilema, protože existuje tolik možností. Pojďme z cesty nejjednodušší rozhodnutí. Kieran Tierney Je levým obráncem.

Je to skvělý fotbalista a pro mě je to vynikající hráč týmu. Miluji jeho techniku ​​a je velkou zásluhou trenéra, že našel způsob, jak ho a Andy Robertsona dostat do týmu a přitom je stále nesmírně efektivní.

Střed pro mě je Udělte Hanley „Half Center dělá to, co je napsáno na plechových hlavách, vytváří výzvy a má rozsáhlé zkušenosti na vysoké úrovni.

(Foto: AFP přes Getty Images)



Budu Jack Hendry Vpravo jsou tři vzadu. Jeho použití míče a schopnost ho vyndat zezadu to pro mě zaměňují, ale pokud Steve půjde s Hanleym napravo a Williamem Cooperem nebo Declanem Gallagherem uprostřed, opravdu by nás to neoslabilo.

Obránci? Andy Robertson Vybírá se nalevo. V posledních dvou přátelských zápasech vypadal opravdu silně a na turnaji se zúčastní letadlem.

Na druhou stranu jsem šel se zkušenostmi Stephen O’Donnell . Vím, že Nathan Patterson, který se bude vracet nebo se vracet po celá léta, volá, ale O’Donnell ve Skotsku nikdy nezklamal, je defenzivně silný a jsem si jistý, že přikývne. Všichni tři záložníci jsou úžasní – v dobrém slova smyslu!

Existuje mnoho možností, ale dvě ze tří jsou jisté. Scott McTominay A John McGinn bude rozhodující.

McTominay se vyvinul v prvotřídního fotbalistu, který vyzařuje sebevědomí a luxus. McGinn je hráč, kterého rád sleduji za klub a zemi. Je výjimečným hráčem v týmu Aston Villa a když opustí vodítko, aby podpořil skotské muže v konfrontaci, je velkou součástí našeho útočného arzenálu.

Třetí hráč způsobil mé největší dilema, protože je tak těžké si vybrat mezi Callumem McGregorem a Billym Gilmorem. Už dlouho jsem velkým fanouškem Calluma. Myslím, že je skvělý záložník, a pokud hraje, je to skvělé.

Ale rád se dívám Billy Gilmore dělej něco. Bude ve hře obrovskou hvězdou, nedělejte si chybu.

Způsob, jakým požaduje míč a uskutečňuje věci, jeho schopnost brát jej ve stísněných prostorech a absolutní víru ve své schopnosti. Po dlouhém přemýšlení jdu s malou Chelsea.

Což nás nechává na tom, zda jedeme s někým, jako je Ryan Fraser nebo Ryan Christie, hrající si s osamělým útočníkem nebo se dvěma nahoře.

Pro mě je to poslední možnost. Máme dva opravdu dobré útočníky Lyndon Dix A Che Adams , kteří projevili známky navázání silného partnerství, buďme tedy odvážní a odvážní a společně je využijeme k vítězství ve hře.

Češi budou fyzicky silní, zejména vzadu, ale Dykes a Adams k nim mohou boj přenést.

Líbí se mi vzhled tohoto týmu, ale ať už tam Steve položí kdokoli, tu práci zvládne.