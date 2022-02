USA vysílají úředníka, aby pomohl NATO připravit se na ruské kybernetické útoky

Když se Bílý dům snažil vysvětlit, co Mr. Biden měl na mysli, když se ptal, jak by Západ reagoval na „menší invazi“ na ukrajinské území, navrhla tisková tajemnice Bílého domu Jen Psaki v prohlášení že měl na mysli „kybernetické útoky a polovojenské taktiky“, které zaostávají za tradičními vojenskými útoky. Přesto řekla, že „tyto činy ruské agrese se setkají s rozhodnou, vzájemnou a jednotnou reakcí“.

Ale Mr. Bidenovy komentáře zdůraznily skutečnost, že NATO a Evropská unie nikdy nejednaly společně v reakci na široký kybernetický útok. Když bylo Rusko obviněno z útoku na dodavatelský řetězec SolarWinds koncem roku 2020 a začátkem roku 2021, který zasáhl vládu USA a stovky globálních firem, pouze Washington oznámil výrazné sankce. A Mr. Biden ustoupil od varování během přechodu na pult, že povolí kybernetický útok.

„Rozhodl jsem se být přiměřený,“ řekl loni, když uvaloval sankce. „Spojené státy nemají v úmyslu zahájit cyklus eskalace a konfliktu s Ruskem. Chceme stabilní a předvídatelný vztah.“

Pan. Bidenovi zaměstnanci od té doby téměř opustili naději na stabilitu a předvídatelnost s Mr. Putin. Administrativa se rychle vrací ke strategiím odstrašování a zároveň mapuje, jaké úsilí by Spojené státy mohly vyvinout, aby narušily ruské kybernetické operace, aniž by vyvolaly přímý konflikt s Moskvou. To je místo, kde paní Neubergerův výlet do toho zapadá; pracovala na obranných i útočných operacích, když sloužila v Národní bezpečnostní agentuře.

Některé z technik kybernetických útoků, které Rusko zdokonalilo na Ukrajině, byly použity ve Spojených státech. Kroky, které Rusko podniklo s cílem ovlivnit ukrajinské volby v roce 2014, se v roce 2016 staly vzorem pro vměšování do voleb. Před čtyřmi letyMinisterstvo vnitřní bezpečnosti varovalo, že Rusko zaútočilo na americké a evropské jaderné elektrárny a vodní a elektrické systémy malwarem, který by je mohl potenciálně paralyzovat; Spojené státy věcné odpovědi.

Ale Rusové nikdy neuskutečnili velký ničivý útok na Spojené státy; dokonce i útok Colonial Pipeline, který loni vedl k dlouhým linkám na benzín, byl případ kriminálního ransomwaru, který se pokazil. Američtí zpravodajští úředníci pochybují, že Mr. Putin zahájí přímé, ničivé útoky na americkou infrastrukturu a věří, že se vyhne přímé konfrontaci se Spojenými státy.

„Poslední věc, kterou budou chtít udělat, je eskalovat konflikt se Spojenými státy uprostřed snahy vést válku s Ukrajinou,“ řekl Dmitri Alperovitch, zakladatel think-tanku Silverado Policy Accelerator a bývalý šéf technologie. nedávno poznamenal důstojník kybernetické bezpečnostní firmy CrowdStrike.