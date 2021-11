Zdá se, že Google Pixel 6 má nižší než očekávanou rychlost nabíjení 30 W

Když vydala Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro, chlubila se schopnostmi zařízení pro rychlé nabíjení. Připojte k němu zařízení řady Pixel 6 Rychlá 30W nabíječka za 25 $ – který není součástí balení – má plně využít rychlost rychlého nabíjení telefonu, která dosáhne 50 procent za pouhých 30 minut. Všichni se shodneme na tom, že jde o skvělé specifikace, ale bohužel nemusí být zcela reálné.

Android salát Jeho zjištění to naznačují, když testuje rychlost rychlého nabíjení Pixel 6 Specifikace Google zavádějící. Po vyzkoušení 30W nabíječky s telefonem Pixel 6 Android salát Zjistil, že Pixel 6 plně nevyužívá energii nabíječky – místo toho dosahuje pouze maximální rychlosti nabíjení pouhých 22 W.

Android salát Znamená to, že nabíječce trvalo asi 111 minut, než se plně nabila 5 000mAh baterie Pixel 6 Pro s vypnutým adaptivním nabíjením a adaptivním nastavením baterie. Google má pravdu. Nabití na 50 procent trvá zařízení asi 31 minut, naplnění posledních 50 procent však trvá mnohem déle.

Zdá se, že rychlost nabíjení telefonu klesne až na 12 W na 75 procent, poté na 2,5 W, když se baterie blíží plnému nabití, a naplnění posledních 15 procent trvá celou hodinu. I když je normální, že se rychlost nabíjení časem snižuje, aby se zabránilo poškození baterie a zabránilo se vysokým teplotám, pokles na pouhých 2,5 W je stále neobvyklý.

Plné nabití 5000mAh baterie Pixelu 6 Pro trvalo nabíječce celkem 111 minut

Android salát Dokonce i při porovnání rychlostí nabíjení 30W rychlonabíječky s 18W Power Delivery Modulem, který Google přibalil ke starším Pixelům. Zjistil jsem, že 30W nabíječka nenabízela téměř žádné zlepšení, pokud jde o rychlost, přičemž Pixel 6 Pro trvalo nabíjení 18W nabíječkou 121 minut – jen o 10 minut pomaleji než 30W rychlonabíječka.

To potvrzuje to, co jsme pozorovali během Praktická recenze Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Poukázali jsme na to, že i když oba podporují rychlé nabíjení, nezdá se, že ani jeden tankuje tak rychle. Také v souladu s Android salátV našich zjištěních jsme si všimli, že Google sníží rychlost nabíjení poté, co dosáhne 80 procent.

Google výslovně neříká, že Pixel 6 má nabíjecí rychlost 30 W; Uvádí se pouze, že oba telefony podporují „až 50 procent nabití za 30 minut pomocí 30W USB-C nabíječky Google s USB-PD 3.0 (PPS)“ na jejich technických listech.

Stále ale nemá smysl, aby Google rychlonabíječku propagoval, pokud ji Pixel 6 nedokáže plně využít. Nemluvě o tom, že Google doporučuje uživatelům, aby si nabíječku koupili pod záminkou, že ve skutečnosti nabízí ultra rychlé nabíjení – opravdu stojí 10 minut za těch 25 dolarů navíc?

Google se také chystá vydat Rychlá bezdrátová nabíječka Google Pixel Stand 2. generace za 79 $ někdy v blízké budoucnosti. The „Vysokorychlostní bezdrátová nabíječka“ je uvedena jako Poskytuje rychlosti nabíjení až 23 W pro „kompatibilní telefony Pixel“, což je blíže k 22W nabíjecí rychlosti, kterou překonávají Pixel 6 a 6 Pro. Stále není jasné, proč Google dělá realističtější očekávání pro nadcházející bezdrátovou nabíječku, a ne pro 30W rychlonabíječku. Požádali jsme Google o vyjádření k situaci a okamžitě jsme nedostali odpověď.