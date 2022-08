Cincinnati Open: Petra Kvitová porazila Madison Keysovou a dostala se do finále | Do první dvacítky žebříčku se vrací Čech | Novinky z tenisu

Petra Kvitová zvládla pomalý začátek a 10 dvojchyb a porazila Madison Keysovou 6-7(6) 6-4 6-3 a dostala se do finále Cincinnati Open.

V prvním zápase dne na chaotickém centrálním kurtu se chybující Kvitová snažila zařadit rychlost, ale v nedělním finále předvedla svůj nejlepší tenis, když porazila americkou favoritku a vybojovala si místo.

Bude to 40. finále dvouhry 32leté Češky na okruhu WTA Tour, ale její první v Cincinnati.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka francouzská kvalifikantka Caroline Garciaová nebo šestá nasazená Aryna Sabalenková z Běloruska se utkaly v deštěm zpožděném druhém semifinále.

„Čekala jsem, že to bude těžké, ale nečekala jsem, že to bude těžké,“ řekla Kvitová, která se v pondělí vrátí do první dvacítky světového žebříčku. „O pořadí se opravdu nebojím.“

„Být ve finále je velmi důležité, proto hraji tenisové finále a bojuji o trofej.“

Keysová, šampionka z Cincinnati z roku 2019, začala rychle a dostala příležitost brzkého přerušení, protože Kvitová třikrát dvakrát chybovala a ujala se vedení 2:1.

Kvitová ale pomalu dostala své podání a pozemní údery zpět pod kontrolu a vyrovnala na 3:3, když set šel do tiebreaku, který Keysová získala za stavu 8:6.

Ve druhém se Kvitová ujala vedení 5-2, ale snažila se ho uzavřít, když se Keysová vrátila na 5-4.

Při druhém podání na set by Kvitová nepromarnila další šanci poslat zápas k rozhodnutí.

Kvitová okamžitě vyvinula tlak, zlomila Keysovou hromovým forhendovým returnem, aby získala brejk.

Za stavu 4:3 měla Keysová velkou šanci dostat se zpět na vyrovnaný stav se třemi brejkboly, ale Kvitová se probojovala zpět a nedokázala proměnit, poté postoupila do finále s dalším brejkem.

„Byla to neuvěřitelná bitva,“ řekla Kvitová na pozápasové tiskové konferenci. „Musím říct, že Maddison odehrála velmi dobrý zápas. Byl to velmi těsný zápas.

„Je to tak speciální, abych byl upřímný, dnes jsem šel do turnaje a řekl jsem si, tady jsem nikdy nebyl ve finále… Měl jsem mnoho, mnoho finále, ale ne tady. Takže konečně tady Opravdu, kdo ví, jak to zítra skončí.“ Já vím, ale tohle už je pro mě velký krok.“

