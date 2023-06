Anthony Gordon o své nově objevené lásce k šachům, když si Angličtí hráči do 21 let užívají zábavu a hry v Georgii

Anthony Gordon dosud pomohl Anglii hrát všechny správné tahy v šampionátu UEFA hráčů do 21 let.

Nejen na hřišti, kde prokázal taktickou zdatnost, adaptoval se na novou roli útočníka, ale i mimo něj jako šachový mistr týmu.

Anthony Gordon hrál jako záložník za národní tým Anglie Kredit: EPA

Gordon se starou hru naučil teprve začátkem tohoto roku, když poprvé přestoupil do Newcastlu z Evertonu za 45 milionů liber.

A trávil svůj skromný čas strávený v Georgii během turnaje, vzhledem k tomu, že překonal všechny své spoluhráče.

Gordon je ale stále na cestě porazit týmového lékaře Matta Berryho, bývalého člena Wolves, který se zasloužil o záchranu života Raula Jimeneze poté, co si Mexičan před třemi lety na hřišti zlomil lebku.

Hvězda Magpies Gordon, 22, vysvětlil: „Když se poprvé připojíte do klubu, jste obvykle v hotelu asi na měsíc.

„Když jsem netrénoval, nudil jsem se. Začal jsem se učit šachy a za týden nebo dva jsem byl docela dobrý, ale doktor je na jiné úrovni. Mohu porazit všechny hráče, ale ne doktora!“

„Obecně mám opravdu rád koníčky. Potřebuji být dobrý ve všem.“

„Kdybych někdy potřeboval něco dokázat, rád jsem dobrý. Jsem jedním z těch lidí.“

„Rád se učím nové věci, takže když jsem se nudil, myslel jsem, že se to naučím. Je to opravdu chytrá hra, tak jsem si řekl, že se otestuji.“

Anglie byla na své soupeře zatím velmi chytrá, v neděli v Kutaisi porazila Izrael poté, co tři dny předtím vyřadila své spoluobčany z Čech.

Nyní si mohou odpočinout ve středečním závěrečném skupinovém zápase proti Německu v Batumi s vědomím, že už mají zaručené první místo.

To dává trenérovi Lee Carsleymu příležitost odpočinout si některé ze svých klíčových hráčů, aby si takoví hráči jako Morgan Gibbs-White, Noni Madueki a Emile Smith-Rowe mohli dát pauzu.

Emile Smith Rowe slaví svůj gól proti Izraeli s Benem Johnsonem

Gordon může také začít z lavičky poté, co začal oba dosavadní zápasy a vynikal ve své neznámé pozici.

Proti České republice neměl gól pro ofsajd, ale první gól proti Izraeli vstřelil hlavičkou ve stylu Alana Shearera.

Když hrál přes střed, Gordon dodal: „Je to velmi odlišné. Očividně jsem tam nehrál mockrát, takže to nepřišlo přirozeně.“

„Vidím před sebou spoustu hry a to mi trochu pomáhá. Hraju proti Morgsovi, což je velmi snadné, protože se hodně pohybuje.“

„Rozuměl jsem lépe hrát fotbal na různých pozicích, číslo osm a na křídlech za Newcastle a nyní jako číslo devět.

„Upřímně, cítím, že by to mohla být moje nejlepší pozice, protože si myslím, že dávám přednost útěku před lidmi. Můžete vidět, když Morgs dostane míč a já se točím, můžu použít své tempo trochu víc. Můžete se dostat do izolace.“ na křídle, driftování do a ze hry.

„Nejsem dobrý ani známý v hlavičce míče, ale dám jakýkoli gól!“

Zatímco si Gordon hrál se svými rytíři, havrany a biskupy, po skončení tréninku pro zbytek týmu byla spousta jiné zábavy a her.

Týmový hotel 45 minut od pobřežního města Batumi má golfový simulátor, který si oblíbila dvojice Taylor Harwood-Bellis a Tommy Doyle z Manchesteru City.

Ale je tu také karetní hra Uno, Cornhole beanbag toss a Connect Four, stejně jako kvízy a filmové večery.

Hvězda Arsenalu Smith Rowe dodal: „Hraju stolní tenis, to je moje hra. Nejsem moc dobrý v golfu, neumím odpálit míček. Šachy taky nejsou pro mě.“

„Hraji stolní tenis s Nonim, je opravdu dobrý, Max Aarons. Je nás málo. Máme dobrý tým, odpočinout si můžete s každým, na tom vlastně nezáleží.“

Gordon dodal: „Cítím se jako v anglických týmech v minulosti, měli skvělé lidi, ale snažili se dát dohromady. V této skupině to není problém.“

Všechny jsou navrženy tak, aby budovaly týmového ducha, který se zdá být vysoký, vezmeme-li v úvahu, že každý hráč zmiňuje, jak je dobrý v rozhovorech.

Je zřejmé, že vítězství pomáhá, když vyhráváte, a to je to, co Gordon chce, aby tým pokračoval proti Německu, i když ho nemá na řadě za Carsleyho.

„Jde o to vštípit si vítěznou mentalitu,“ řekl blonďatý útočník. „Pokud vydržíme příští zápas, nebude to dobré.“

„Musíme jít dál, vyhrát další zápas a každý jeden, dokud nevyhrajeme pohár.“