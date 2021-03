Toyota zastavila výrobu v českém automobilovém závodě kvůli nedostatku polovodičů: Agentura CTK

TipRanks

Analytici říkají „buy dip“ u těchto tří akcií

Chytré investování do akcií by nemělo být emotivní, ale investoři jsou koneckonců pouze lidé, což ztěžuje dodržování racionální obchodní strategie. Investoři by si měli pamatovat na radu Warrena Buffetta: „Jednoduše se snažíme mít strach, když jsou ostatní chamtiví, a být chamtiví, jen když se ostatní bojí.“ To, co Buffett nazývá, je nejstarší tržní rada: nakupujte nízko a prodávejte vysoko. S ohledem na to jsme se pustili do hledání přitažlivých investičních příležitostí k obchodování za diskontní sazbu. Pomocí databáze TipRanks jsme byli schopni najít 3 akcie, které klesly z jejich nedávných maxim, zatímco někteří analytici z Wall Street doporučují „buy the dip“. Podívejme se blíže. Teladoc Health (TDOC) Začneme Teladocem, službou telemedicíny, která využívá online sítě k propojení pacientů s lékaři v jiných než naléhavých případech, včetně problémů s ušima, nosem a krkem, laboratorních doporučení, základní lékařské pomoci, diagnostiky a předpisu balíčky pro návykové drogy. Řečeno společností, jedná se o „vzdálená domácí volání lékaři primární péče“ využívající digitální technologii k poskytování staromódní služby. Teladoc je velmi žádaný a rok korony zaznamenal, že se společnosti daří – její obchodní model byl dobře přizpůsoben podmínkám pandemie COVID-19. Celoroční příjem v roce 2020 meziročně vzrostl o 98% na 1,09 miliardy a celkový počet návštěv pacientů se zvýšil o 156% na 10,6 milionu. Společnost navíc v říjnu dokončila fúzi s konkurenčním Livongo v obchodě v hodnotě 18,5 miliard dolarů. Akcionáři společnosti Teladoc nyní ovládají 58% kombinované společnosti. Tento krok sice zvyšuje možnosti a potencionální základnu pacientů společnosti Teladoc, ale také znamená, že společnosti během čtvrtého čtvrtletí vznikly značné náklady. Teladoc musel za fúzi zaplatit hotovost, a v důsledku toho výsledky jejího zisku ve čtvrtém čtvrtletí ukázaly masivní ztrátu zisku na akcii ve výši 3,07 USD na akcii. Kromě čisté ztráty ve čtvrtém čtvrtletí si investoři dávají pozor také na směrnici o členství v roce 2021. Konkrétně je tento počet pravděpodobný mezi 52 miliony a 54 miliony, což znamená meziroční růst o + 3,4-7,4%. Jedná se o velký pokles z + 40% v roce 2020 a + 61% v roce 2019. Akcie klesly o 37% od svého posledního vrcholu v polovině února, ale pětihvězdičkový analytik Canacordu Richard Close uvedl, že tento pokles „koupil“. “Světlá místa, jako je prodej více produktů, zvýšené používání, nová síla registrace a růst provozu v neinfekčních oblastech, překonávají měřítko členství, když je vše řečeno a uděláno. V minulosti to představovalo stejné příležitosti (nebo sázky na bazén) Teladoc – myslíme si, že je to jedna z příležitostí, “sebevědomě poznamenává Kloss. Závěr podporuje tyto komentáře hodnocením nákupu a cenovým cílem 330 USD, což znamená nárůst o 78% v příštích 12 měsících. (Chcete-li zobrazit Zavřít historii sledování, klikněte sem.) Teladoc celkově na Wall Street vyvolal velký zájem. Na skladě je 21 hodnocení, z nichž 13 kupuje a 8 čeká, což dává TDOC jednomyslné hodnocení jako Střední nákup. Akcie se prodávají za 185,43 USD, zatímco průměrná cílová cena 255,05 USD naznačuje roční zisk zhruba 38%. (Viz Analýza zásob TDOC na TipRanks) Agnico Eagle Mines (AEM) Ze společnosti Medicare se přesuneme do těžebního průmyslu, protože vlastnit zlatý důl je někdy druhá nejlepší věc, než vlastnit zlato. Agnico Eagle je kanadská společnost pro těžbu zlata, která podniká již více než 60 let. Společnost má aktivní těžební provoz v Kanadě, Mexiku a Finsku a v roce 2020 prokázala silnou produkci. Zpráva společnosti za čtvrté čtvrtletí poskytla podrobnosti o více než 501 000 uncích vyprodukovaného zlata při výrobních nákladech 771 USD za unci – oproti celkovému náklady na udržitelnost 985 USD za unci. Tento čtvrtletní výkon se opakoval po celý rok 2020. Celková produkce zlata činila více než 1,73 milionu uncí, což je horní konec dříve zveřejněné roční směrnice a výrobní náklady na unci, 838 USD, byly hluboko pod celkovým rokem. Náklady na údržbu jsou 1 051 USD za unci. Rostoucí produkce – rekordní hodnota společnosti ve čtvrtém čtvrtletí – vedla k vyšším příjmům. Agnico vykázalo čistý příjem ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 205,2 milionu USD, který dosáhl 85 centů za akcii. Za celý rok činil příjem 511,6 milionu USD, neboli 2,12 USD na akcii. Toto číslo zahrnovalo ztrátu 9% na akcii v prvním čtvrtletí a je stále o 6% vyšší než v roce 2019. I přes silné celoroční počty pro rok 2020 akcie AEM od vydání zisku klesly a poklesly téměř o 21% jejich hodnota. Zatímco společnost dosahuje zisků a výroba splňuje očekávání, zisky ve čtvrtém čtvrtletí klesly postupně o 7,6% a meziročně o 38%. Analytička Anita Sony o pokrytí této akcie CIBC napsala: „Podle našeho názoru byla reakce trhu na základě čtvrtletních zisků přehnaná a my doporučujeme investorům, aby přidali obchody na poklesy … Stále dáváme přednost společnosti Agnico pro její obezřetnost dosavadní výsledky. Významný limit, zkušenosti s průzkumem (evidentní v robustním doplňování rezerv a přidávání zdrojů v roce ovlivněném koronaviry), potrubí projektu a robustní správa. “S ohledem na tyto komentáře stanovila Soni cílovou cenu 104 $ v souladu s jeho hodnocení Outperform (žádný nákup). Jeho cíl naznačuje potenciální roční nárůst o 73% oproti současným úrovním. (Chcete-li si prohlédnout rekord Soni, klikněte sem.) Agnico Eagle má celkově silné konsensuální hodnocení analytiků nákupu, na základě 12 nedávných recenzí včetně 9 nákupů oproti 3 rezervacím. Akcie jsou kótovány na 60,12 USD a průměrná cílová cena 85,62 USD naznačuje potenciální nárůst o 42% pro příští rok. (Viz Analýza akcií AEM na TipRanks) Redfin (RDFN) V neposlední řadě Redfin, online realitní makléř v Seattlu, s obchodním modelem spoléhajícím se na mírné poplatky (ve výši 1% až 3%), aby prodejci uvedli své domovy a uzavřít prodej. Společnost si klade za cíl urychlit a usnadnit domácí prohlídku a procesy začlenění dojmů a záruk. Společnost Redfin ve čtvrtém čtvrtletí vykázala meziroční nárůst tržeb o 4,7%, přičemž strop dosáhl 244 milionů USD. Zisk na akcii ve výši 11 centů byl výrazně vyšší než čistá ztráta 8 centů zaznamenaná ve čtvrtletí loňského roku. Obě čísla o velké rozpětí překračují odhady Wall Street. Za celý rok 2020 činila čistá ztráta 18,5 milionu USD, což je méně než čtvrtina hodnoty z roku 2019. Od oznámení zisku se akcie RDFN snížily o 25%. Investory znepokojuje vedení společnosti v prvním čtvrtletí, což je čtvrtletní ztráta v rozmezí 36 až 39 milionů dolarů. To je vyšší než celková ztráta v roce 2020 a existují určité obavy, že se Redfin vzdaluje ziskovosti. Společnost čelí protivětru růstu ze dvou faktorů, nedostatku agentů a nedostatku nemovitostí na seznamu. Prvního faktoru lze dosáhnout prostřednictvím náborového procesu, ale druhý faktor je mimo kontrolu společnosti – a je pouze částečně kompenzován vyššími hodnotami vlastností. Yigal Arunyan, pětihvězdičkový analytik společnosti Wedbush, napsal na Redfin poznámku s názvem „Kupte si potápěč, je tu spousta lajků.“ “Silná stránka na trhu s bydlením nadále vede k významným výhodám společnosti Redfin, protože má potíže s udržováním kroku s poptávkou. Zákazníci, kteří hledali servis u prodejců, byli +54 rok / rok, a to i poté, co společnost Redfin provedla změny na svých stránkách, které odrazovaly zákazníky od objednání když agent pravděpodobně nebyl k dispozici, ” píše Arounian. Analytik dodal: „Redfin stále nemá téměř tolik agentů, kolik potřebuje pro úroveň poptávky, kterou vidí a agresivně zaměstnává, aby se tam dostal. Nábor agentů se zvýšil o téměř 80% u hlavních agentů v prosinci / lednu oproti září / Říjen. Redfin také zaznamenává nárůst sazeb. „Opakování a doporučení, která mohou podporovat růst na delší období.“ Za tímto účelem stanovil Arounian cílovou cenu 109 $ za akcii, což naznačuje jeho důvěru v jednoroční 57% rally a podporu jeho lepšího výkonu (tj. Nákupu). (Chcete-li si prohlédnout arounský rekord, klikněte sem.) Akcie Redfin mají v evidenci 10 nedávných recenzí se 4 nákupy a 6 rezervacemi, což je pro analytika konsensuální hodnocení pro Moderate Buy. Průměrná cílová cena je 87,71 USD, což znamená 27% nárůst z obchodní ceny 69,22 USD. (Viz Analýza akcií RDFN na TipRanks) Chcete-li najít dobré nápady na obchodování s akciemi s atraktivním oceněním, navštivte Nejlepší akcie ke koupi od TipRanks, nově spuštěný nástroj, který spojuje všechny informace o akciích pro TipRanks. Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory vybraných analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést analýzu.