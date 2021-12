V české mužské fotbalové reprezentaci dojde ke změně tréninku. Pokračovat nebude dosavadní trenér Petri Ketonin, který tým vedl na šampionátech 2018 a 2021. Jeho pozici v mužské reprezentaci zaujme Jaroslav Berka, který se stane i sportovním ředitelem národního týmu.

Duel byl o bronz ketony Poslední zápas v barvách České republiky. Probírali jsme více možností. Petrie už věděl, že po skončení mistrovství světa nebude na lavičce mužského národního týmu pokračovat. Zároveň jsme se dohodli, že věc nezveřejníme a umožníme celému týmu plně se soustředit na vystoupení v Helsinkách. Petrimu moc děkujeme za jeho služby a přejeme hodně štěstí do budoucna,“ řekl prezident Czech Globe Daniel Novák.

Od jara začala jednání s několika kandidáty do užšího výběru, které reprezentační komise zvažovala do vedení národního týmu. na konci, Jaroslav Birka, byl vybrán úspěšný trenér juniorky. V roli asistenta trenéra se o dva roky později podělil o bronz 2017 a historické zlato z Halifaxu. Jako hlavní trenér dovedl juniorku k obhajobě titulu mistra světa na letošním šampionátu doma v Brně.

„S úspěšným českým trenérem jsme se rozhodli pro koncepční a dlouhodobé řešení. Jaroslav Berka vedl v současném týmu spoustu hráčů a dobře je zná, zároveň zná požadavky hry a vedení týmu.“ na mezinárodní scéně, je to mladý a perspektivní trenér, který plně naplňuje naše představy a očekávání na tuto pozici,“ říká šéf reprezentační komise. Václav Kolka.

Berka doplní trenérský tým o kolegy z juniorské reprezentace – jonas nava A Marek Vojta. bude „nováček“ Pavel BrosKdo sloužil v mužském národním týmu v roce 2019.

„Být trenérem národního týmu je obrovský závazek a cítím motivaci vybudovat úspěšný tým s nejvyššími absolutními ambicemi, které však musí být založeny na skutečných schopnostech a tvrdé práci všech v týmu a kolem něj. I jsem hrdý na možnost být trenérem národního týmu, je to velká čest a zároveň zodpovědnost, „Nový trenér se netají svými ambicemi.

Burkeho smlouva je dlouhodobá a s týmem by měl pracovat dalších pět let. Věříme tomu, není to dočasné řešení. Chceme mu dát příležitost pracovat s týmem dlouhodobě. „Myslíme si, že to naváže na úspěch juniorského týmu a Petrieho práci,“ řekl Novák.

Kromě vedení družstva mužů bude Berka působit jako sportovní ředitel družstva. „To znamená, že bude chránit výkonnost národního týmu z hlediska sportovní koncepce a přispěje ke zkvalitnění tréninkového procesu národních týmů ve vztahu k aktuálním trendům a potřebám,“ říká Novák a dodává: „Jednou z konkrétních akcí bude větší růst a příprava na kariéru v prvním týmu Využije se rozvojový projekt K tomu povede Berka pilot.“

Pro 34letého kouče je to zcela nová výzva. Dodnes kromě výběru startujících působil také u fotbalové Sparty v Praze, kde zastával pozici sportovního ředitele. V klubu, který tak dlouho budoval, skončí a bude se naplno věnovat svým rolím v českém fotbale. Agendu svého klubu předá postupně na konci aktuální sezony. Ta už ale kvůli nové funkcionalitě nebude zasahovat do vedení týmu Premier League.

„Moje působení v českém fotbale začne v lednu. Zároveň existuje dohoda, že do konce aktuální sezóny postupně předám veškerou svou agendu, za kterou jsem byl zodpovědný. I když to není jednoduché step, jsem přesvědčen, že za ta léta buduje silný klub, vedený kvalitními lidmi, kteří navážou na stávající byznys a naopak budou klub dále rozvíjet,“ vysvětlil Barka.

Matěj CluchoBerka, který úspěšně trénoval juniorské týmy v Liberci a byl kapitánem reprezentačních výběrů do 17 let, zaujme Berkovu pozici v juniorské reprezentaci. Bude moci navázat na svou předchozí práci. „Naší vizí je budovat fotbal mládežnických výběrů. Proto jsme při hledání nového trenéra pro juniory oslovili Matoga, který úspěšně pracuje s mladými hráči,“ vysvětlil prezident českého fotbalu.