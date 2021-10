Zprávy o přestupu Leeds United: Real Madrid by mohl oslovit ex-hvězdu Ajaxu za 34 milionů liber, hvězda Leeds „prosila“ přestup do Liverpoolu

Bílí jdou do hry, zoufale potřebují vyhrát, a doufají, že získají tři body proti týmu s pouhými dvěma z prvních devíti zápasů.

Mezitím hvězda Leedsu Patrick Bamford prozradil, že by se chtěl znovu připojit k Rodrygově straně, jakmile se vrátí po zranění, a řekl: „Pro mě byla (remíza 1:1 s Wolverhamptonem) jedním ze zápasů, kde se cítím frustrovaný. Přál bych si to. Hraju v tomhle.

“Ale měl jsem pocit, že to bylo trochu křídové a sýrové z minulého týdne. Musím říct, že jsem měl pocit, že jsem ho sledoval, Rodrygo byl skvělý a bylo dobré ho vidět.”

“Měl jsem pocit, že ukázal, co umí, což je důležité, a když se na něj díváš ze své sobecké stránky, cítím ten hluk. Pokud takhle hraje a je za mnou, je to skvělé, protože byl dobrý a já jsem se cítil jako pomohl ji obrátit.”

“Byl to návrat mezi ním a fanoušky v poslední půlhodině, který pomohl zvrátit zápas. Najednou, jakmile se začaly objevovat vlajky, prostě to začalo a v tu chvíli to bylo opravdu hlasité. Věděl jsem Chtěli jsme získat alespoň bod.”