Dvojice zjištění milosrdenství označuje dvojitou hlavu Wolfpacka s Hokies | Sportovní

Softbalový tým Severní Karolíny si v sobotu 13. března rozdělil dvouhru s Virginia Tech Hockey č. 16, když vyhrál první zápas 8: 0 a v další hře prohrál 12: 2. Předchozí skóre bylo zdůrazněno vynikajícími výkony skvělé pravicové střelkyně Abby Trahan a mladého hráče Randy Varikera. Poslední zápas mezitím znamenal další faul odstavení wolfpacku střelec Virginia Tech Kelly Rochhard.

První hra byla formována tak, aby byla stejně konkurenceschopná jako otevření série. Balíček (12–5, 8–5 ACC) vystoupil z Trahanu, když Virginia Tech (9–3, 6–3 ACC) srazila pravou střílečku Ivy Rosenberryovou a iniciátoři se sešli, aby odešli z prvních devíti hitterů hry .

Tento precedens byl přerušen, když Severní Karolína začala v dolní polovině vteřiny narážet na míč kolem parku. Logan Morris, třetí hráč základní barvy Redshirtu, dosáhl dvojitého vedení na řadě na pravém poli a Variker ho rychle vytlačil hattrickem domů. Farricker by také skóroval na zemi k první metě, aby do konce poločasu získal skóre 2: 0 ve prospěch Wolfpacku.

Trahan se poprvé dostala do potíží v horní části třetí sady, když skupině prvních dvou hráčů umožnila načíst pravidla po provedení prvních sedmi úderů. Trahan unikl nesnázi tím, že donutil určenou hráčku Virginie Tech Grace Chavezovou cestovat doprava. Trahan dokázal udržet uzamčení i ve čtvrté směně, když Hokies dal běžce na první a druhé místo s jedním ven chůzí a jedním. Sázení bylo vynuceno a vyskočeno, aby znovu zabránilo Virginia Tech v přístupu ke skóre.

Zbytek prvního zápasu se stal útočnou scénou pro Severní Karolínu. Varikerová si v této sezóně vyžádala šestou domácí kariéru, když se ujala vedení před čtvrtým místem a zvýšila náskok na 3: 0. Wolfpack pokračoval v útocích v páté směně řadou singlů, které vyvrcholily 2-RBI od Morrisa na skóre 5-0.

Poté, co je záložník Redshirt Angie Rizzi chycen při pokusu o krádež třetí základny, dal NC State poslední hřebíky do rakve, když Farricker a Redshirt Sam Sack jdou do arény back-to-back, aby ukončili zápas 8-0 v páté hře .

Severní Karolína měla méně štěstí ve druhé hře s dvěma hlavami, protože býčí základna smečky explodovala v rozhodujícím hokejovém vítězství 12: 2. Trahan opět dostala míč do zahájení zápasu, když nyní čelí Rochardovi Virginie Tech, která v úvodním zápase zasáhla desítky státních hráčů. Navzdory odvážnému úsilí Trahana zvítězil hokejový šampion.

Oba týmy si v první polovině vyměnily údery, když Hokies stiskl dvě ze dvou soutěží rally a Wolffback vyřadil po dvou remízu hattrickem RBI od pravicové skvělé Tatiany Forbesové a obětí Sacka.

Výše uvedení hráči potlačili útočné akce až do čtvrté hry, kdy Trahan jako první zakolísal, a Virginia Tech prolomila patovou situaci sólovým domácím závodem třetího základního hráče Kelsey Bennetta. Trahan povolil další dva klíčové hráče, než se ujal vedení Jennifer Patrick Swift, hlavní trenér státu Severní Karolína, a z pravého dresu vyřadil střelce druhého ročníku Sydney Nester.

Po úspěšné dvojité loupeži Hokiesů se Nester dvakrát vzdal u pravého pole a ještě dvakrát skóroval za Tech, čímž dal svůj náskok na 5-2, než zastavil krvácení pomocí popu, aby dokončil rám.

Po zápase 1-2-3 od Rocharda udělala Virginia Tech v páté hře ještě dvě další hry. Jakmile se Nester vzdal své sólové kariéry a vykročil k zahájení poloviny, nové střelec Estelle Cech se ulevilo. Podobně jako Nester se Češi snažili zastavit Hokies, aby si nenaplnili svůj náskok, přestože z jejích pěti povolených běhů vyrazil jen jeden.

Virginia Tech posílila svůj náskok v první šesté s dalšími pěti běhy, aby byla na 12:2 na zádech čtyř úderů, Wolfpack Walk a Foul. Nováček Brooklyn Lucero byl naposledy nahrazen pravostranným řízením Čecha z pneumatiky, což opět zastavilo krvácení svazku. Navzdory dvěma samostatným postupům na konci šestého místa prohrála Severní Karolína poslední polovinu dvojité hlavičky s Virginií Tech 12: 2.

Stát NC čelí Hokies v neděli 14. března ve finále série v Dail Softball. První kurt se bude konat ve 14 hodin a hra bude k dispozici v síti ACC.