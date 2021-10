Podle nových důkazů se Země naklonila na bok před 84 miliony let

Víme, že skutečná polární procházka TPW může někdy naklonit celé planety a měsíce vzhledem k jejich osám, ale není zcela jasné, jak často se to na Zemi stalo.

Nová studie nyní poskytuje důkazy o jediné nakloněné události, ke které došlo asi před 84 miliony let – kdy dinosauři Stále kráčí dolů k zemi.

Vědci analyzovali vzorky vápence z Itálie, sahající až do pozdní křídy (před 100,5 až 65,5 miliony let), a hledali důkazy o posunu magnetického záznamu, který by naznačoval výskyt TPW.

Fosílie bakterií uvězněné ve skále, tvořící řetězce minerálů černý oxid železitý, poskytuje jedny z dosud nejpřesvědčivějších důkazů skutečného polárního putování v období pozdní křídy-a může pomoci urovnat desítky let starou vědeckou debatu.

Jak vypadá skutečné polární putování. (Victor C. Tsai/Wikimedia Commons/Public Domain)

„Toto pozorování představuje nejnovější zdokumentovaný rozsáhlý TPW a zpochybňuje myšlenku, že osa rotace byla za posledních 100 milionů let do značné míry stabilní,“ vysvětlují vědci ve své zprávě. papír.

Země se skládá z pevného kovového vnitřního jádra a vnějšího jádra z tekutého kovu, s pevným pláštěm a kůrou (povrchem), která se pomalu pohybuje kolem vrcholu tekutého kovu. Magnetické pole Země generované vnějším jádrem je zaznamenáno v horninách, jako je zde studované.

Ke skutečné polární aberaci dochází, když se geografické póly dramaticky posunou, takže vnější plášť Země je nakloněn. Ve skutečnosti se na magnetickém poli Země nic nemění, ale pohybující se kameny se budou registrovat jinak starověká magnetická data zatímco jsou v pohybu.

Tato data odhalují vzdálenost k severnímu a jižnímu geografickému pólu, což vědcům umožňuje určit, kde tyto póly skutečně jsou. Plně svislé pole naznačuje, že na pólu byla skála, zatímco zcela vodorovné pole naznačuje, že bylo na rovníku.

„Představte si, že se díváte na Zemi z vesmíru,“ Geolog Joe Kirschvink říká:z Tokijského technologického institutu v Japonsku. „Skutečná polární vandr by vypadala, jako by se Země otáčela na boku, a ve skutečnosti se děje to, že celá skalnatá kůra planety – pevný plášť a kůra – obíhá kolem tekutého vnějšího jádra.“

Část těžebních prací. (Ross Mitchell)

Podle studie došlo na Zemi k náklonu asi 12 stupňů před zhruba 84 miliony let, což bylo relativně rychle napraveno – do zhruba 5 milionů let, což je podle slov vědců ekvivalentem „kosmického jo -jo“ .

To znamená, že tyto skály – a samotná Itálie – se vydaly na cestu k rovníku, než couvly.

Tým to říká Předchozí studie Vypovídat o tom, že ke skutečnému polárnímu putování v pozdní době křídy nedocházelo, prostě nebylo shromážděno dostatek údajů z geologického záznamu – něco, co nelze říci o nejnovějším výzkumu.

„To je jeden z důvodů, proč je tak osvěžující vidět tuto studii s jejími bohatými a krásnými paleomagnetickými daty,“ řekl. Geofyzik Richard Gordon říká:z Rice University v Houstonu a nebyl do studie zapojen.

Hledání bylo zveřejněno v Komunikace přírody.