WTA Ventures najímá seniorský tým, aby řídil růst ženského tenisu

WTA Ventures, nová komerční odnož ženské tenisové asociace, s potěšením oznamuje řadu jmenování do svého vedoucího týmu, který bude podřízen generální ředitelce Marině Storti.

Rozšířený tým naplní ambice WTA Ventures dále zvýšit profil ženského tenisu a urychlit komerční růst ve prospěch fanoušků, hráčů, lig a všech zúčastněných stran. WTA Ventures byla vytvořena začátkem tohoto roku jako součást strategické spolupráce WTA s CVC Capital Partners.

S více než 20 lety zkušeností v oblasti řízení značky, spotřebitelského a mediálního marketingu, Sarah Swansonová Do WTA Ventures nastupuje jako Chief Brand Officer 1. prosince a je zodpovědný za budování značky WTA a rostoucí zájem o Hologic WTA Tour. Marketing, komunikace a sociální funkce značky WTA Ventures budou podléhat Sarah, která přichází ze World Surf League (WSL), kde byla od roku 2020 hlavní marketingovou ředitelkou, předtím působila jako senior viceprezident pro strategické statistiky a růst spotřebitelů.

Ve své roli ve WSL vedla Sarah strategie globálního růstu a integrované kampaně cílené na fanoušky, aby podpořila růst tržeb ligy, a také dohlížela na transformační strategii značky a redesign na základě klíčových poznatků spotřebitelů. Před nástupem do WSL byla Sarah vedoucí marketingu v NFL UK, kde dohlížela na všechny aktivity v oblasti marketingu a růstu fanoušků, přičemž během tří let dosáhla dvouciferného růstu fanoušků. Zastávala také marketingové role v NFL Network a Civic Entertainment Group.

Marine de Wit V lednu 2024 převezme roli finančního ředitele (CFO) WTA Ventures, kde povede funkce financí a lidských zdrojů. Marin je zkušeným finančním lídrem, který více než 20 let zastával vedoucí pozice v odvětvích včetně živé zábavy, e-commerce a maloobchodu.

Od roku 2016 do roku 2022 působil Marin jako finanční ředitel přední společnosti Stage Entertainment pro živou zábavu, kde pomáhal vést restrukturalizaci a transformaci podnikání, vedl k výrazné změně výkonnosti při zachování kreativního zaměření společnosti. Před nástupem do Stage Entertainment pracovala Maren sedm let jako finanční ředitelka pro online prodejce bol.com a předtím zastávala finanční vedoucí role u maloobchodníka Maxeda v Nizozemsku. Svou kariéru začal ve společnosti McKinsey & Company.

V lednu 2024 se také připojí k WTA Ventures Aditya Shenoy, který převezme roli vedoucího rozvoje strategie se zodpovědností za rozvoj a realizaci strategických projektů napříč všemi aspekty podnikání. Aditya přináší značné zkušenosti v oblasti komerční strategie a strategie mediálních práv ze své současné role v beIN Media Group i předchozích rolí ve společnostech DAZN, Nielsen Sports a Monitor Deloitte.

Nové posily se připojí k vedoucímu týmu WTA Ventures Russell Cliff, který nedávno nastoupil jako Chief Consumer and Digital Officer z Condé Nast. Russell je zodpovědný za rozvoj digitálních schopností WTA a vytvoření silné komerční strategie pro rozšíření publika WTA, posílení zapojení fanoušků a zvýšení příjmů.

Marina Storti, generální ředitelka WTA Ventures, komentovala nová jmenování: „Jsem potěšena, že mohu přivítat Sarah, Maren a Adityu v týmu WTA Ventures, aby nám pomohly posunout kupředu naše růstové ambice pro ženský tenis. Po nedávném jmenování Russell přinést zkušenosti, schopnosti a energii k využití vzrušující příležitosti.“ Nadcházející ženský tenis.

„S podporou WTA a CVC máme mandát k růstu tohoto sportu, abychom dosáhli jeho plného komerčního potenciálu. Naším cílem je řídit skokovou změnu v zapojení fanoušků, podporovat inovace a budovat naši značku, abychom mohli urychlit komerční příjmy.“ , řídit reinvestice do sportu a pomáhat WTA Naším cílem je dosáhnout cíle rovného prize money pro ženy na všech významných akcích.“

Tato jmenování následují po nedávném oznámení WTA Ventures o nových dohodách o mediálních právech s Canal+ pro Českou republiku a Slovensko a se Sky Sports pro Velkou Británii, Irsko, Itálii, Německo, Rakousko a Švýcarsko. Tyto dohody jsou součástí neustálého úsilí WTA Ventures o růst profilu a hodnoty ženského tenisu.